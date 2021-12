L'AQPP SUPPORTE LES NOUVELLES MESURES ENVISAGÉES PAR LE MINISTRE DE LA SANTÉ





MONTRÉAL, le 28 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Devant la montée des cas et le nombre croissant de travailleurs de la santé en isolement, l'AQPP salue la volonté du gouvernement de mettre en place de nouvelles mesures afin de permettre de mieux répondre à la situation. Ces mesures pourraient permettre d'alléger les mesures d'isolement pour le personnel de la santé pour leur permettre de continuer de travailler selon une liste de priorités et de conditions.

L'AQPP reconnait que la situation actuelle est extrêmement préoccupante pour les patients et les travailleurs de la santé et qu'elle demande des mesures exceptionnelles afin de maintenir l'accès aux soins prioritaires et urgents. En ce sens, les mesures qui seront mises de l'avant par le ministre au cours des prochains jours visent à assurer le maintien de cet accès. Il nous apparaît donc essentiel de trouver un juste équilibre pour la gestion du personnel en isolement afin d'assurer à la fois un milieu de travail sécuritaire, tout en permettant une continuité des soins. L'AQPP supporte l'objectif derrière ces mesures et restera à l'affut des conditions et des modalités qui seront dévoilées par le gouvernement au cours des prochains jours afin de collaborer à leur application en pharmacie.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe donc les 2048 pharmaciens propriétaires des 1900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant plus de 44 000 personnes partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

