Nouvelles mesures en santé - Réaction de la présidente de la FSQ-CSQ, Isabelle Dumaine





MONTRÉAL, le 28 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La présidente de la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ), Isabelle Dumaine, exprime de sérieuses inquiétudes à la suite des nouvelles mesures annoncées aujourd'hui par le ministre de la Santé et des services sociaux, Christian Dubé, visant le maintien en poste de personnel positif à la COVID. Voici sa déclaration à cette occasion :

« Nous comprenons le contexte d'urgence et la pénurie de personnel qui affecte notre réseau public de santé, mais les mesures annoncées aujourd'hui visant le maintien en poste de travailleuses et de travailleurs de la santé ayant contracté la COVID comportent un certain nombre de risques. Toutefois, cette mesure nous inquiète car il faut se rappeler que lors de la première vague de la pandémie, le personnel de la santé a été un important facteur de transmission du virus. Autrement dit, on ne peut pas se permettre de perdre personne dans le réseau. Nous demandons donc au ministre de s'assurer que le personnel dans les établissements concerné aura accès à tous les équipements de protection individuelle, notamment aux masques N-95, en nombre suffisant, pour assurer leur sécurité. »

- Isabelle Dumaine, présidente de la FSQ-CSQ

