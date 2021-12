La Thaïlande lance Online Cooking Space, mettant en vedette des recettes de la « médecine la plus savoureuse du monde »





BANGKOK, 28 décembre 2021 /PRNewswire/ -- En phase avec la sensibilisation actuelle à la santé dans le monde, un nombre croissant de personnes accordent plus d'attention à la nourriture et au fait de s'alimenter sainement. Souhaitant soutenir ces efforts, le département de la promotion culturelle de la Thaïlande a décidé de faire la promotion des aliments thaïlandais comme étant médicinaux et bénéfiques pour la santé sur le site ThaiTasteTherapy.com ? un espace de cuisine thaïlandais en ligne présentant 50 recettes. Des informations sur les ingrédients crus et les herbes thaïlandaises sont en outre disponibles.

Déjà reconnue dans le monde entier pour la diversité de ses saveurs, la gastronomie thaïlandaise apporte une sagesse locale séculaire à un nouveau niveau en matière de santé, de bien-être et de soins médicinaux. La Thaïlande est honorée de partager sa connaissance des plats locaux de tout le royaume. Ces plats non seulement font appel aux papilles gustatives, mais ont des propriétés curatives pour un certain nombre de maux.

M. Chai Nakhonchai, directeur général du département de la promotion culturelle, a révélé que si la nourriture thaïlandaise est un patrimoine culturel immatériel salué dans le monde entier pour ses diverses saveurs, la merveille de la cuisine thaïlandaise ne se limite pas simplement à une question de goût. Presque tous les plats regorgent de légumes, d'herbes et d'épices contenant des propriétés nutraceutiques (aliments contenant des additifs et ayant des vertus médicinales) qui peuvent à leur tour aider l'organisme à combattre les maladies et à maintenir un niveau de santé et de vitalité. Ce n'est donc pas une exagération de se référer à la cuisine thaïlandaise comme « La médecine la plus savoureuse du monde ».

Échantillons de plats

Soupe de poulet immunostimulante au curcuma : cette soupe contient de la curcumine (aide le système immunitaire à fonctionner efficacement*). La saveur fumée, vive et acidulée, provient principalement du fruit du garcinia avec une délicatesse équilibrée globale provenant du galanga (aide à prévenir l'inflammation causée par les bactéries et les virus, et aide à prévenir les réactions allergiques) et de la citronnelle (contient de la quercétine qui améliore l'immunité).

: cette soupe contient La saveur fumée, vive et acidulée, provient principalement du fruit du garcinia avec une délicatesse équilibrée globale provenant du galanga et de la citronnelle Soupe de poulet épicée et aigre-douce : cette soupe, savoureuse et audacieuse, appelée « Tom Yam », est préparée avec de la viande de poulet juteuse, du galanga et de la citronnelle, et exhale un arôme de fines herbes.

: cette soupe, savoureuse et audacieuse, appelée « Tom Yam », est préparée avec de la viande de poulet juteuse, du galanga et de la citronnelle, et exhale un arôme de fines herbes. Curry de la jungle à cinq épices : ce plat épicé populaire ne contient pas de lait de coco, mais une foule d'épices et d'herbes pour équilibrer le fort parfum de poisson ou de viande et pour améliorer l'appétit. Les ingrédients clés comprennent le Boesenbergia rotunda, une sorte de gingembre (également appelée « la racine du doigt »), qui contient également de la quercétine (aide à soulager la toux et les symptômes du rhume*), du galanga, du curcuma, de la citronnelle et du poivre (aide à soulager la nausée, les maux de tête, une mauvaise digestion).

Pour une alimentation saine, consultez le site www.thaitastetherapy.com . Vous y trouverez des recettes culinaires thaïlandaises faciles à préparer et un répertoire en ligne des endroits où acheter des ingrédients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1716543/AW_KV_Thaitaste.jpg

