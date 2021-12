Le Global Science City Dialogue met en valeur le rôle des Cités des sciences en matière d'innovation et de collaboration à l'échelle internationale





Des représentants de parcs scientifiques et technologiques du monde entier ont participé au Global Science City Dialogue, une rencontre internationale basée sur le cloud et organisée récemment par le Chengdu Science and Technology Bureau (CSTB). L'événement a rassemblé des représentants de la Chine, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de Singapour et du Royaume-Uni, leur permettant d'échanger leurs points de vue sur toute une gamme de sujets liés aux Cités des sciences, notamment sur la manière dont elles se développent et fonctionnent dans le contexte actuel de l'épidémie de COVID-19 ou encore sur la coopération mondiale en matière de science et d'innovation.

Depuis le début du 21e siècle, de plus en plus de villes ont instauré des zones spéciales, les « Cités des sciences », afin d'attirer talents, technologies et capitaux et d'associer la recherche, l'éducation et la production de manière à encourager la collaboration, l'innovation et l'esprit d'entreprise.

« Depuis sa création, la Cité des sciences de l'Ouest (Chengdu) est devenue un véritable centre d'innovation pour la Chine occidentale. Elle a notamment contribué à la création du cercle économique Chengdu-Chongqing », a déclaré Chen Xu, directeur adjoint du CSTB.

Au cours de cette rencontre, divers spécialistes ont exposé leurs points de vue sur la croissance des parcs scientifiques dans le monde ainsi que sur la manière dont leur rôle de plateforme leur permet de rapprocher les ressources et de favoriser la coopération internationale. Mike de Vries, directeur de l'exploitation du parc de haute technologie sino-allemand, a indiqué : « Heidelberg, où se situe notre parc, est à la pointe de l'industrie et de la recherche en Allemagne. En association avec l'université de Heidelberg, nous avons proposé à nos partenaires chinois diverses possibilités de coopération de grande qualité dans plusieurs domaines. »

En 2021, le CSTB a résolument encouragé la coopération transfrontalière malgré l'épidémie de COVID-19, organisant notamment sept rencontres « International Twin-City Chain Cloud Matchmaking » qui ont présenté plus de 200 projets d'innovation en sciences et en technologies en provenance du monde entier. Plus de 20 accords de coopération en ont résulté.

Les participants à ce dialogue ont également mis l'accent sur la manière dont les Cités des sciences réunissent les entreprises et les talents, diverses activités facilitant leurs interactions et, à terme, leur coopération. Gu Haiwen, vice-président de l'Institut international de recherche Chine-Singapour, a mentionné que la Cité de la connaissance Chine-Singapour à Guangzhou était devenue une « Cité des sciences à la portée internationale, axée sur l'économie de la connaissance » après avoir attiré des talents de haut niveau et des entreprises orientées technologie.

Les Cités des sciences jouent également un rôle important pour intégrer les villes aux réseaux mondiaux d'innovation et de production. Par exemple, lors du salon « Nouvelle économie », qui a eu lieu à Chengdu le 26 avril 2021, plus de 200 nouvelles applications innovantes ont été présentées et 248 nouveaux produits ont été lancés. Ces innovations permettront d'intégrer encore davantage les industries de Chengdu aux chaînes industrielles, logistiques et de valeur du monde entier.

