Le Dr Kizzmekia Corbett obtient le Prix Green Sands 2021 pour ses contributions à la science et au développement du vaccin Moderna

En tant qu'organisation ayant pour principe l'accélération du progrès humain, Green Sands Equity s'efforce d'impliquer et d'encourager des individus ou des organisations qui présentent un fort potentiel d'excellence et dont les travaux sont susceptibles d'avoir une profonde incidence sur le monde. Souvent, la probabilité de faire preuve d'excellence ou de produire un impact dépend des opportunités. À l'échelle mondiale, les dirigeants de Green Sands considèrent que leur responsabilité sociale implique d'aider ce type de personnes ou d'organisations hors du commun à réaliser leur plein potentiel. Le Prix Green Sands a ainsi été créé pour permettre aux récipiendaires de bénéficier d'activités de partenariat, de financements et d'une connectivité à notre réseau. Non seulement le Prix Green Sands célèbre l'excellence, mais il l'anticipe. Pour Green Sands, les récipiendaires du prix n'ont pas encore réalisé leur meilleur travail et n'ont pas encore eu leur impact le plus important.

Tous les deux ans, Green Sands, sous la direction de sa présidente Reema Khan, définit le domaine d'intérêt cible pour le prix, et réunit un comité de nomination composé d'experts et de leaders d'opinion clés. Le premier Prix Green Sands a été décerné en 2019 à une femme entrepreneure de premier plan, qui oeuvre en faveur du climat et des droits civiques, Tenzin Seldon. Cette année, il a été décidé à juste titre que le domaine de focalisation serait la pandémie de COVID-19. Le comité de nomination, composé de PDG, de scientifiques et d'épidémiologistes éminents travaillant dans le domaine de la biotechnologie, a sélectionné le Dr Kizzmekia Corbett comme récipiendaire du prix 2021.

« Mon espoir concernant le Prix Green Sands est de faire progresser le travail considérable réalisé par des individus hors du commun, et de lui donner une nouvelle ampleur, de sorte à créer à terme une communauté de lauréats du Prix Green Sands, qui bien qu'oeuvrant dans divers domaines d'activité auront au moins une qualité en commun, à savoir, une même détermination remarquable à améliorer notre monde. Le prix n'est pas axé sur un domaine particulier, mais nous nous concentrons clairement sur le fait d'être constructif et généreux envers notre monde. En effet, nous vivons à une époque de percées et de perspectives interdisciplinaires, et seul le temps pourra dire quelles barrières apparemment immuables ces lauréats seront capables de briser », a fait remarquer Reema Khan.

« Je voudrais que chaque petite fille puisse me regarder en se disant : 'Moi aussi, je peux devenir une scientifique'. Je souhaite que mon héritage soit une inspiration. Et, tout en offrant une source de motivation, j'aimerais éliminer les obstacles qui empêchent de nombreuses jeunes filles d'atteindre leur plus haut niveau. Nous devons parvenir à ce que le monde prenne conscience de la valeur des femmes. » ? Kizzmekia Corbett

En 2020, lorsque la COVID-19 s'est propagée à l'échelle mondiale, le Dr Corbett était chercheuse et responsable scientifique de l'équipe Vaccins et immunopathogenèse du coronavirus, aux National Institutes of Health (NIH). Le concept de vaccin incorporé dans l'ARNm-1273 a été imaginé par l'équipe du NIH du Dr Corbett. En seulement 66 jours, exploit sans précédent, son équipe a publié la séquence virale qui a ensuite été rapidement déployée chez Moderna, Inc., pour l'essai clinique de phase 1. L'ARNm-1273 s'est avéré plus tard efficace à 94,1 % dans un essai de phase 3, et a fait l'objet d'une autorisation pour être utilisé dans plusieurs pays. Parallèlement à l'ARNm-1273, le Dr Corbett peut s'enorgueillir d'un portefeuille de brevets comprenant des concepts de vaccins universels contre le coronavirus et la grippe, et de nouveaux anticorps thérapeutiques.

Aujourd'hui, le Dr Corbett est professeure adjointe d'immunologie et de maladies infectieuses à la T.H. Chan School of Public Health, de Harvard, professeure adjointe de la chaire Shutzer au Radcliff Institute of Advanced Study, de Harvard, et membre associée du Phillip T. and Susan M. Ragon Institute. À Harvard, le Dr Corbett étudie l'immunologie virale pour éclairer le développement des vaccins. « Mon objectif est de revenir aux fondamentaux et d'élargir mon horizon au-delà des coronavirus pour explorer d'autres familles virales. Je veux appliquer à d'autres virus ce que nous avons réalisé avec les coronavirus, à savoir créer un solide corpus de connaissances afin que le monde dispose d'informations exploitables pour développer des vaccins rapidement et en toute sécurité. Ce concept s'appelle « la préparation aux pandémies », et c'est vraiment ce sur quoi mon laboratoire va se concentrer », a indiqué le Dr Corbett.

