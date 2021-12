HUAWEI ANNONCE LES GAGNANTS DES APPGALLERY EDITORS' CHOICE AWARDS 2021 EN EUROPE





Les prix annuels de HUAWEI Mobile Services récompensent les meilleures applications et les meilleurs jeux de l'année dans différentes catégories, choisis par les rédacteurs d'AppGallery en Europe

DUBLIN, 28 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Huawei, le leader mondial de la technologie, a annoncé les gagnants de ses prix annuels sur HUAWEI Mobile Services Europe - les Editors' Choice Awards 2021. Ces prix prestigieux récompensent les meilleures applications et les meilleurs jeux sur AppGallery dans 10 catégories différentes.

Au cours d'une année sans précédent, qui a vu les consommateurs se tourner vers les smartphones et les applications pour tout, du divertissement léger au soutien personnalisé en matière de santé et de bien-être, AppGallery a connu une croissance incroyable avec plus de 43,5 millions d'utilisateurs actifs mensuels en Europe, soit une augmentation de 35 % par rapport à l'année précédente.

Votés par les équipes de rédacteurs experts de Huawei dans toute l'Europe, les lauréats des Editors' Choice Awards 2021 ont été évalués sur la base de l'expérience utilisateur et de la qualité générale. En plus de ces qualités, l'innovation a également été hautement saluée cette année, ainsi que les applications et le contenu qui ont apporté une forte contribution sociétale - deux domaines qui sont devenus de plus en plus essentiels pour les consommateurs.

« Chez Huawei, nous savons que les grandes créations ne sont pas seulement le fruit de l'inspiration, mais aussi du dévouement et de l'acharnement au travail. C'est pourquoi nous sommes extrêmement fiers de partager avec le monde entier le meilleur d'AppGallery et de Themes, en signe de reconnaissance envers tous ces créateurs acharnés qui ont su partager leur lumière en cette année difficile », a déclaré le Dr Jaime Gonzalo, vice-président de HUAWEI Mobile Services Europe, à propos des lauréats. « Nous aimons voir des applications et des contenus extraordinaires qui peuvent avoir un impact énorme sur la vie des gens, qu'il s'agisse de soutenir des initiatives écologiques, d'aider les autres à améliorer leur santé ou encore d'alimenter notre culture intérieure grâce à de superbes designs artistiques. Toutes nos félicitations à tous les gagnants et nous sommes impatients d'accueillir à nouveau votre talent l'année prochaine ! »

Les lauréats du prix « Editors' Choice Awards 2021 App » sont les suivants :

Meilleure application écologique : Too Good To Go

Too Good to Go est le gagnant de cette catégorie pour avoir réussi à créer un réseau efficace et équitable de producteurs et de consommateurs de denrées alimentaires grâce à son système de « sac magique ». En incitant les gens à conserver les aliments dont la date de péremption est proche, l'application a évité que des millions de repas ne soient gaspillés et a créé une situation gagnant-gagnant pour les consommateurs et les producteurs de denrées alimentaires, et surtout pour la planète !

Meilleure application pour rester en bonne santé : adidas Running app by Runtastic

L'application adidas Running App by Runtastic a connu un succès croissant cette année, car elle continue de diversifier son offre d'applications. L'application aide les gens à être actifs et à rester en forme en pratiquant leurs sports préférés tels que la course à pied, le cyclisme et la randonnée (et bien d'autres encore), et privilégie l'engagement des utilisateurs grâce à ses fonctions de réseautage social et ses courses virtuelles en ligne.

Meilleure application pour le développement personnel: iTranslate Translator & Dictionary

Cette application est l'un des meilleurs outils de traduction et de dictionnaire disponibles aujourd'hui. iTranslate a réussi grâce à une prise en charge complète de différents scénarios de traduction, le tout présenté dans un format de conception simple mais intuitif. Les utilisateurs peuvent accéder à des traductions dans plus de 100 langues et traduire de diverses manières en prenant une photo ou grâce à son mode hors ligne.

L'application la plus pratique : TomTom GO Navigation

TomTom GO Navigation remporte la palme en raison de la capacité de l'application à créer une expérience de conduite transparente et très agréable. L'application actualise les informations cartographiques chaque semaine afin que la navigation soit toujours à jour,tandis que les informations précises en temps réel sur le trafic et la capacité de l'application à fonctionner hors ligne permettent aux utilisateurs de naviguer en toute sérénité. En outre, l'assistant de navigation indique aux utilisateurs les itinéraires possibles et les guide en toute sécurité jusqu'à leur destination, quelle que soit la complexité de l'itinéraire.

Meilleure application divertissante : myTuner Radio & Podcasts

L'application myTuner Radio & Podcasts a été sélectionnée pour ce prix en raison de son immense offre de stations de radio et de podcasts de haute qualité. Où que vous soyez, vous pouvez écouter 50 000 stations de radio dans plus de 200 pays ou sélectionner l'un de leurs podcasts, dont le nombre dépasse le million. Pour faciliter ces choix, l'application propose également des listes de lecture tendance pour aider les utilisateurs à trouver le contenu qu'ils aiment et à découvrir de nouveaux centres d'intérêt.

Les lauréats du prix « Editors' Choice Awards 2021 Game » sont les suivants :

Meilleur jeu multijoueur et jeu de tir : World of Tanks Blitz

World of Tank Blitz est le gagnant de ce prix en raison de sa capacité à apporter aux joueurs l'excitation authentique du champ de bataille grâce à la variété et à la qualité des véhicules, des cartes et des modes de jeu. Avec des voix entièrement localisées, des chars personnalisables, un système économique à part entière et des événements fréquents, les joueurs peuvent progresser vers la victoire finale.

Meilleur jeu familial : Homescapes

Homescapes dégage un charme fou dès le début et remporte ce prix en raison de l'expérience chaleureuse et saine qu'il offre aux utilisateurs. Dans ce jeu, le joueur aide le personnage attachant Austin, dont le manoir aurait dû être rénové depuis longtemps. Les familles peuvent vivre les histoires incroyables de nombreux personnages et découvrir tous les secrets que recèle le manoir.

Meilleur jeu de RPG : Guardians of Cloudia

Guardians of Cloudia est l'un des jeux de RPG en monde ouvert les plus beaux de l'année et a été sacré lauréat de cette catégorie pour son équilibre solide entre les types de classe, sa variété de modes de jeu - et bien sûr, sa collection unique de familiers et ses mécanismes d'évolution.

Meilleur jeu de stratégie : State of Survival

State of Survival est l'un des jeux de stratégie les mieux notés sur l'AppGallery et a remporté ce prix pour son mode de jeu multi-couches incroyablement bien conçu, intégrant les meilleures parties de la défense de tour, de la gestion des ressources et de la stratégie multijoueur dans un immense ensemble de survie et d'horreur. Qu'il s'agisse de combattre des hordes de zombies ou de sauver des survivants aux côtés d'autres joueurs en ligne, ces scénarios de stratégie vous occuperont pendant des heures !

Meilleur jeu de sport : Top Eleven 2022

Top Eleven va au-delà des mécanismes de jeu classiques des managers de football et donne aux tactiques une touche spécialisée en permettant aux utilisateurs de développer des styles de jeu pour leurs joueurs de football. Sacré meilleur jeu de sport sur AppGallery, il offre aux utilisateurs une simulation réaliste de la constitution d'un club de football qu'ils peuvent également mettre au défi de leur famille et de leurs amis, sur le chemin qui les mènera au rang des plus grands managers de tous les temps !

Veuillez vous rendre sur AppGallery, ici , pour en savoir plus et télécharger l'application et le jeu gagnants.

À propos de HUAWEI AppGallery :

AppGallery est un écosystème intelligent et révolutionnaire qui permet aux développeurs de créer des expériences uniques pour les consommateurs. Le HMS Core unique de Huawei permet aux applications d'être intégrées sur différents appareils, ce qui offre plus de simplicité et une expérience plus fluide. Tout cela fait partie de la stratégie d'ensemble « 1+8+N » de Huawei.

La vision de Huawei est de faire d'AppGallery une plate-forme de distribution d'applications ouverte et innovante, accessible aux consommateurs, tout en protégeant strictement la vie privée et la sécurité des utilisateurs tout en leur offrant une expérience unique et intelligente. En tant que l'un des trois principaux marchés d'applications à l'échelle mondiale, l'AppGallery offre une vaste gamme d'applications mondiales et locales dans 18 catégories, dont la navigation et les transports, les nouvelles, les réseaux sociaux et plus encore.

L'AppGallery est disponible dans plus de 170 pays et régions et compte plus de 560 millions d'utilisateurs actifs par mois à l'échelle mondiale. Avec 5,1 millions de développeurs enregistrés dans le monde, l'AppGallery a atteint 384,4 milliards de téléchargements en 2020.

Pour accéder au forum officiel des développeurs de l'AppGallery, veuillez consulter le site :

URL : https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/forum/devhub

Pour des mises à jour régulières sur l'AppGallery, suivez-nous sur :

URL : https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/

Facebook : https://www.facebook.com/AppGalleryOfficialPage/

Twitter : https://twitter.com/AppGallery

Instagram : https://www.instagram.com/_appgallery/

YouTube : https://www.youtube.com/AppGallery

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/huawei-app-gallery/

À propos de Huawei Consumer Business Group

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de technologies de l'information et des communications (TIC) et d'appareils intelligents. Notre vision et notre mission sont d'apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent. Huawei Consumer BG, l'un des trois groupes commerciaux de Huawei, est le chef de file de l'IA tous scénarios confondus. Elle couvre les smartphones, les PC et les tablettes, les appareils portables, les appareils mobiles à large bande, les appareils familiaux et les services cloud pour appareils. Huawei Consumer BG se consacre à fournir les dernières technologies aux consommateurs et à partager le bonheur des progrès technologiques avec plus de gens dans le monde entier. Faites ce qu'il faut pour que les rêves deviennent réalité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://consumer.huawei.com/en

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1715372/AG_Editors_Choice_Awards.jpg

Communiqué envoyé le 27 décembre 2021 à 20:54 et diffusé par :