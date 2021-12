TBSI a développé une interface homme-machine intuitive multidimensionnelle pour des gants intelligents utilisant des capteurs nanogénérateurs triboélectriques





SHENZHEN, Chine, 27 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe de Hongyan Fu et le groupe de Wenbo Ding du Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute de l'Université Tsinghua, Shenzhen International Graduate School, ont réalisé d'importantes réalisations dans la recherche sur la nouvelle IHM. Ils ont proposé un nanogénérateur triboélectrique à angle de flexion sensible et structure simple (BA-TENG), et ont conçu un système IHM intelligent allant des dispositifs flexibles aux modules de communication sans fil en temps réel et aux interfaces graphiques. Le capteur à angle de flexion est capable de détecter des informations multidimensionnelles dans les gestes des mains, y compris les angles de flexion, la vitesse de flexion et le temps de flexion des doigts. Les résultats des équipes ont été publiés récemment sous le titre « Triboelectric Bending Sensor based Smart Glove towards Intuitive Multi-Dimensional Human-Machine Interfaces », dans la revue internationale Nano Energy. Leur article figurait sur la couverture de la revue. Il avait été sélectionné parmi les 160 articles reçus pour le numéro (https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106330).

Le développement dans le domaine de l'interface homme-machine a imposé des exigences plus élevées aux interfaces homme-machine (IHM) humanisées et immersives. Les nouvelles IHM doivent reposer non seulement une conception simple et efficace, mais également sur un fonctionnement intuitif. Dans cet article, l'extraction multidimensionnelle des signaux des gestes de la main est réalisée par le capteur flexible et le système de traitement des signaux. Sur cette base, différentes dimensions de l'IHM sont réalisées, notamment la maison intelligente (le contrôle de l'éclairage, par exemple), le contrôle robotisé, et un clavier virtuel qui permet la reconnaissance par l'utilisateur (son taux de précision de reconnaissance peut atteindre 93,1 %). Le circuit unique de conditionnement de signal basé sur l'amplificateur à transimpédance élimine l'essentiel de la diaphonie et du bruit dans la transmission en temps réel de signaux multi-canaux, améliorant la robustesse du système. Ces travaux de recherche fournissent de nouvelles idées pour développer l'IHM multidimensionnelle. Le potentiel pour les applications futures de l'IHM est illimité, notamment pour l'Internet des objets, la technologie d'assistance et les systèmes de reconnaissance intelligents.

