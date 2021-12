HAI ROBOTICS fête son 5e anniversaire et reçoit la désignation de licorne de l'IA par Hurun Report





HAI ROBOTICS, un chef de file mondial des systèmes robotiques de manutention autonome de caisses (ACR) pour l'exécution des commandes d'entrepôt, souffle sa cinquième bougie à son nouveau siège alors que la société se classe parmi les licornes mondiales au classement 2021 du Hurun Research Institute.

La société, un fournisseur de solutions d'automatisation logistique qui a finalisé trois cycles de financement en 2021, vient d'entrer au côté de 300 autres startups chinoises - valorisées à plus d'un milliard USD au mois de novembre de cette année - dans une liste mondiale totalisant 1 058 entreprises. La liste a été publiée la semaine dernière.

HAI ROBOTICS a été créé fin 2016 par un groupe de passionnés de robotique partageant la même vision en matière de création de valeur pour chaque entrepôt et usine dans l'optique de promouvoir la civilisation humaine par l'entremise de la technologie robotique. La naissance de la société repose sur une idée révolutionnaire conçue début 2015 ? la solution bacs-personne ? pour améliorer l'efficience opérationnelle de l'entrepôt, au lieu de créer une marque homogène de manutention étagères-personne, qui prévalait à l'époque.

La solution a été soumise à des tests et essais répétés dans un environnement réel pendant près de deux ans avant d'être officiellement lancée sur le marché. Le premier projet de la société a été déployé dans l'entrepôt de Best Logistics en août 2018. Le succès rencontré a reçu un profond écho et permis à la solution ACR de s'imposer rapidement dans des usines et des entrepôts.

"C'est pour nous une trajectoire extraordinaire de passer d'un petit atelier à une société de plus de 1 200 employés avec cinq succursales dans le monde entier", déclare Richie Chen, fondateur et PDG. "Nous fêtons notre cinquième anniversaire en exprimant toute notre gratitude à l'égard de nos clients et investisseurs pour la confiance qu'ils accordent à notre équipe. Nous continuerons à fabriquer des produits innovants et renouvelons notre engagement à générer de la valeur pour nos partenaires."

L'automatisation d'un entrepôt peut constituer un projet considérable nécessitant une réflexion approfondie pour tout dirigeant d'entreprise. Les questions à aborder peuvent aller de la durée de déploiement à la souplesse de réaménagement, en passant par l'accessibilité des RSI. L'équipe HAI ROBOTICS reste à l'écoute de ses utilisateurs au moment de concevoir ses produits. Cette approche a permis de peaufiner la conception et le réglage des robots HAIPICK en vue d'applications élargies et d'exigences de stockage plus rigoureuses.

Avant toute chose, la solution HAIPICK ACR permet d'accélérer l'utilisation et d'optimiser la précision et l'efficience de la manutention des marchandises par rapport aux solutions traditionnelles de type marchandises-personne, comme les robots Kiva qui déplacent un rack entier. Grâce à la solution HAIPICK ACR, la densité de stockage d'un entrepôt peut être augmentée de 80% à 400% et la vitesse de prélèvement d'un travailleur peut être améliorée de 3 à 4 fois. En outre, les robots HAIPICK, qui utilisent des codes QR au sol pour leur navigation, peuvent être déployés en un mois sans modifier la structure intérieure de l'entrepôt.

Grâce à sa facilité de déploiement et à sa flexibilité, la solution a été adoptée par un large éventail de clients qui préfèrent des unités de prélèvement plus petites qu'un rack ou qu'une palette au moment d'automatiser leurs entrepôts. HAI ROBOTICS a déjà réalisé plus de 300 déploiements à l'international dans divers domaines d'activité, notamment l'e-commerce, le 3PL, les vêtements, l'électronique, l'énergie, la fabrication, et la médecine. Afin de proposer des services localisés aux quatre coins du globe, la société est entrée en partenariat avec des dizaines de leaders de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, comme LG CNS, MHS, MUJIN, BPS, Savoye, Invar, SSI Schaefer et bien d'autres.

À propos de HAI ROBOTICS

HAI ROBOTICS, un pionnier des systèmes robotiques de manutention autonome des caisses (ACR), s'engage à fournir des solutions d'automatisation d'entrepôt efficaces, intelligentes, flexibles et personnalisées grâce à la technologie robotique et aux algorithmes d'intelligence artificielle. La société vise à créer de la valeur pour chaque usine et entrepôt logistique.

Le système HAIPICK ACR, développé indépendamment en 2015, est le premier du genre au monde.

Fondée en 2016 avec son siège à Shenzhen, en Chine, HAI ROBOTICS a créé cinq filiales à Hong Kong SAR, au Japon, à Singapour, aux États-Unis et aux Pays-Bas, au service de clients de plus de 30 pays et régions. Elle compte aujourd'hui plus de 1 200 employés, dont plus de 50 % sont des ingénieurs. La société a acquis plus de 600 brevets internationaux pour des propriétés intellectuelles fondamentales impliquant le positionnement, le contrôle des robots et la gestion des entrepôts. Lors des derniers cycles de financement C et D en 2021, la société a levé plus de 200 millions USD au total.

