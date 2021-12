Surfshark noue un partenariat avec dLocal pour renforcer son expansion mondiale en Afrique, en Asie et en Amérique latine





dLocal, une plateforme de paiement « technology first » qui permet aux entreprises marchandes du monde entier de toucher des milliards de consommateurs sur les marchés émergents, a annoncé ce jour qu'elle appuiera l'expansion mondiale de Surfshark, un fournisseur de VPN (« virtual private network », réseau privé virtuel) leader du marché et sa boîte à outils en ligne qui apporte confidentialité et sécurité à l'existence numérique des utilisateurs, et ce dans 13 nouveaux pays.

Surfshark a choisi l'intégration One dLocal (une API, une plateforme, un contrat) pour les aider à proposer des systèmes de paiement locaux en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Par ce nouveau partenariat, Surfshark sera en mesure de lancer simultanément et avec fluidité des opérations sur 13 marchés émergents.

Parmi les marchés couverts figurent l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Inde, l'Indonésie, l'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Chili, l'Équateur, le Mexique et le Pérou.

dLocal permettra à Surfshark de proposer à ses clients des méthodes de paiement local pratiques spécifiques à chaque marché : espèces, virements bancaires, porte-monnaie électronique local, cartes bancaires locales ou cartes bancaires internationales.

« Notre vision : que chacun ait un contrôle total sur sa vie numérique », déclare Regimantas Urbanas, directeur marketing de Surfshark. « Les paiements doivent être l'étape la plus simple de l'expérience client. C'est pourquoi nous sommes ravis de nouer ce partenariat avec dLocal afin que les utilisateurs puissent payer avec la méthode de leur choix, à laquelle ils font confiance, et pour que Surfshark puisse toucher davantage de clients dans le monde. »

« L'expansion de Surfshark est une success story utilisateur », raconte Michel Golffed, vice-président senior Croissance chez dLocal. « Après l'intégration rapide et facile de One dLocal, nous avons élargi leurs plans d'expansion initiaux à plus de marchés que prévu. Nous sommes ravis d'avoir été choisis comme le facilitateur de paiements exclusif afin de soutenir l'expansion mondiale de Surfshark sur de nouveaux marchés d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. »

À propos de dLocal

dLocal offre sur les marchés émergents des systèmes de paiement locaux qui permettent aux entreprises commerçantes du monde entier d'entrer en relation avec des milliards de consommateurs des marchés émergents en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Grâce au concept « One dLocal » (une API, une plateforme, un contrat), les entreprises à travers le monde peuvent accepter et envoyer des paiements, régler des opérations dans le monde entier et émettre des cartes de débit virtuelles et physiques prépayées en monnaies locales et en marque blanche sans avoir à gérer des sous-traitants différents pour les recettes et les paiements, à mettre en place de nombreuses entités locales, ni à intégrer de multiples acquéreurs et méthodes de paiement sur chaque marché. Pour en savoir plus, consultez https://dlocal.com.

À propos de Surfshark

Surfshark, lauréat des 2021 Cybersecurity Excellence Awards en qualité de Service de sécurité le plus innovant de l'année, est une boîte à outils de protection de la vie privée développée pour fournir à ses utilisateurs la capacité de contrôler leur présence en ligne avec fluidité. Le concept au coeur de Surfshark est d'humaniser la protection de la vie privée en ligne et de mettre au point des outils qui protègent la vie privée des utilisateurs au-delà de la portée d'un réseau privé virtuel. Surfshark est l'un des rares VPN ayant été audité par des experts indépendants en sécurité. Pour en savoir plus, visitez https://surfshark.com/

