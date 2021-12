L'homme d'affaires malgache Ylias Akbaraly est nommé PDG de l'année 2021





Financial Afrik Awards est un évènement incontournable qui regroupe chaque année, depuis 2018, des experts, des cadres supérieurs, des banques, des assurances, des institutions publiques, des fintechs, des bourses, des fonds d'investissement ainsi que des PDG et des décideurs d'Afrique et d'ailleurs

La 4ème édition des « Financial Afrik Awards » à Nouakchott a été l'occasion de dévoiler la liste des 100 personnalités qui ont transformé l'Afrique en 2021.

L'événement placé sous le haut patronage de son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie, réunira plus de 200 personnalités du monde de l'Economie, de la Finance et des Affaires et virtuellement plus de 1000 inscrits qui ont suivi la conférence à travers le monde.

Les 100 personnalités qui transforment l'Afrique ont été nommées dans 17 catégories, dont celle du Financier de l'année, d'Économiste de l'année, du Banquier de l'année et du PDG de l'année.

Le Président de Redland (holding du Groupe Sipromad et de Thomson Broadcast), Ylias Akbaraly, a réussi à transformer son entreprise familiale en l'un des groupes les plus performants de Madagascar et de l'océan Indien. Avec l'acquisition de Thomson Broadcast en août 2018, Redland est devenue un groupe à dimension internationale.

Présente en France, aux Etats-Unis, aux Emirats Arabes Unis, en Afrique et dans l'océan Indien, Redland est un groupe international opérant dans plusieurs secteurs tels que l'industrie, la finance, l'énergie, la technologie, le tourisme, l'aviation, l'immobilier et la télédiffusion.

Dans le cadre du panel consacré aux enjeux et aux défis auxquels l'Afrique fera face en 2050, Ylias Akbaraly est intervenu aux côtés de M. Kane Ousmane Mamadou, ministre mauritanien de l'Economie et de la Promotion des secteurs productifs et de M. Mohamed Cheikh El Kebir, Gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie.

Ylias Akbaraly a partagé sa vision de l'Afrique en 2050 selon laquelle : "le développement, la croissance, etc. : c'est bien ! Mais nous ne devons jamais perdre cette tradition, cette culture, cette source que nous, les Africains, possédons. D'ailleurs, nous devons nous montrer sans complexe devant n'importe quel pays du monde parce que nous détenons de grandes capacités".

À propos de Redland

D'autre part, Ylias Akbaraly partage également son succès avec ceux qui en ont le plus besoin à travers la Fondation Akbaraly. C'est une organisation humanitaire dont l'objectif consiste à éradiquer la pauvreté par le développement durable de projets sociaux dans divers domaines englobants : santé, nutrition, éducation et culture.

