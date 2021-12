Forest Whitaker, Ajay Banga, Juanes, Tokata Iron Eyes, Brandon Stanton, la Dr Lisa Su et Nicholas Donofrio recevront les International Peace Honors présentés par PeaceTech Lab





Le International Peace Honors (IPH), créé par PeaceTech Lab, une organisation à but non lucratif primée, fondée par les United States Institute of Peace, nommera lauréats Forest Whitaker, Ajay Banga, Juanes, Tokata Iron Eyes, Brandon Stanton, la Dr Lisa Su et Nicholas Donofrio pour s'être positionnés en tant qu'acteurs du changement mondial ayant eu un impact positif sur le monde grâce à un activisme ciblé. L'événement virtuel sera diffusé le dimanche 27 février 2022, à 20 h HNE. Pour les inscriptions, rendez-vous sur le site : internationalpeacehonors.org.

« Les lauréats des International Peace Honors de cette année nous insufflent davantage d'espoir et de caractère d'urgence, en nous montrant ce qui peut se passer lorsque nous savons utiliser la technologie et les médias à leur plein potentiel. Qu'il s'agisse de promouvoir la paix et la non-violence par le biais de la musique, d'aider les gens à améliorer leur vie grâce à l'économie numérique, de protéger la planète et d'élever une génération de nouvelles voix, leur travail inlassable pour l'amélioration de l'humanité mérite d'être félicité. Nous sommes très heureux de récompenser chacun de ces leaders sociaux exceptionnels », a déclaré Sheldon Himelfarb, président et CEO de PeaceTech Lab.

Lauréat d'un Oscar, Forest Whitaker recevra cette récompense pour son engagement constant en faveur de l'autonomisation des jeunes et de la promotion de la paix dans le monde. M. Whitaker est le CEO et fondateur de la Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI), qui offre des outils éducatifs et des possibilités économiques aux jeunes là où sévissent l'exclusion, la violence et les conflits armés.

Le directeur exécutif de Mastercard, Ajay Banga, recevra cette récompense honorifique pour sa contribution exceptionnelle en faveur de l'accès à l'économie numérique pour plus d'un milliard de personnes, créant ainsi une économie durable grâce à la technologie.

Auteur-compositeur-interprète de renom et défenseur des causes sociales, Juanes recevra les honneurs pour son engagement en faveur de l'autonomisation des jeunes et de la paix dans sa Colombie natale par le biais de sa fondation Mi Sangre, un organisme à but non lucratif militant pour la paix qu'il a fondé avec Catalina Cock Duque.

La jeune militante, Tokata Iron Eyes sera récompensée pour défendre passionnément les droits des peuples autochtones et le mouvement mondial pour le climat. À 18 ans, elle devient la plus jeune militante à recevoir ce prix prestigieux.

Brandon Stanton, le créateur de « Humans of New York », sera récompensé pour son engagement visant à favoriser l'empathie et l'interconnexion par le biais de magnifiques histoires.

La Dr Lisa Su, présidente et CEO d'AMD, sera récompensée pour avoir révolutionné le calcul de haute performance, pour avoir fait don de sa puissance de calcul à des efforts d'intérêt public orientés vers la recherche sur les maladies infectieuses et pour avoir incité des personnes de tous horizons à faire carrière dans les sciences et les technologies.

Enfin, l'ancien vice-président exécutif d'IBM chargé de l'innovation et de la technologie, Nicholas Donofrio, sera récompensé pour sa contribution à la communauté internationale des femmes et des jeunes sous-représentés dans les domaines de l'éducation, de l'ingénierie, des affaires et des mathématiques.

« Les caractères exceptionnels de nos lauréats nous rappellent que nous sommes tous capables de faire face aux défis qui affectent notre monde de manière négative. Je suis fier de vanter leurs précieuses contributions sociales et de célébrer leurs vastes réalisations », a ajouté MariaEsmeralda Paguaga, productrice exécutive des International Peace Honors.

L'animateur, les artistes et les invités spéciaux seront annoncés dans les semaines à venir.

Les International Peace Honors sont désormais possibles grâce à la générosité de leurs sponsors et donateurs : Mastercard, BNY Mellon, The MITRE Corporation, Microsoft, Pitney Bowes, Liberty Mutual Insurance, Ernst & Young, Mercator XXI, KUDO, Wipro et Alliance for Peacebuilding.

