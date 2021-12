Yadea apporte l'esprit festif et la joie des fêtes aux cyclistes avec sa nouvelle campagne de Noël sur les réseaux sociaux





MUNICH, 25 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Alors que les ménages du monde entier célèbrent les fêtes de fin d'année, Yadea (01585:HK), la première marque mondiale de deux-roues électriques, se joint aux festivités en proposant son propre court-métrage sur le thème de Noël. Diffusée sur les réseaux sociaux de Yadea le jour de Noël, cette vidéo fantaisiste présente les voeux de fin d'année au réseau mondial de conducteurs de Yadea, apportant l'esprit des fêtes de fin d'année dans l'ère du vert.

Dans cette vidéo à l'atmosphère de Noël, on peut voir le père Noël parcourir les rues et les monuments de Paris la veille de Noël pour distribuer des cadeaux. Bien sûr, pour le père Noël, il est absolument essentiel de ne pas se faire remarquer par les enfants, surtout en Europe où les villes tentent de lutter contre la pollution sonore. C'est pourquoi le père Noël a discrètement choisi la moto électrique Yadea C1S comme moyen de transport dans ce film festif, ce qui lui permet de vaquer rapidement et discrètement à ses occupations sans être remarqué par personne dans les rues de la capitale française la veille de Noël.

Sportive et raffinée, la C1S sans bruit de Yadea est idéale pour tous ceux qui veulent suivre le père Noël et se balader en ville. Grâce à son design KISKA, récompensé par le prix Red Dot, et à son généreux espace de rangement de 25 litres, la Yadea C1S a fière allure sur les routes et offre suffisamment d'espace pour ranger des cadeaux ou d'autres marchandises. Et, bien que le père Noël ait choisi le modèle gris pour éviter d'être repéré dans les rues, la moto électrique est également disponible en couleur Beckers (rouge bonbon, bleu, blanc et noir) - pour permettre aux conducteurs d'exprimer leur personnalité sur la route.

Distribuer des milliards de cadeaux en une seule nuit est un défi de taille, c'est pourquoi le père Noël a besoin des meilleures performances et de la meilleure autonomie de la batterie possible. Dotée d'un moteur haute performance GTR 3.0, la C1S est très puissante, tout en étant silencieuse. Elle est équipée d'une batterie au lithium Panasonic 18650 avec une prise en charge double batterie extensible, ce qui permet aux conducteurs d'aller encore plus loin avec une seule charge. Quelles que soient les conditions, les familles comptent sur le père Noël pour livrer les cadeaux à temps. Là encore, la Yadea C1S excelle : indice d'étanchéité IP57, phare avant Yadea Gene d'une luminosité de niveau C qui brille plus fort que le nez de Rudolph, et absorption des chocs hydrauliques de niveau moto. De plus, la C1S est aussi fiable qu'une flotte de rennes : grâce au système de gestion intelligente de l'alimentation de Yadea, la batterie offre neuf niveaux de protection contre les surintensités, les surcharges, les courts-circuits, etc.

Depuis sa sortie, le film de Yadea consacré à Noël a été partagé par les internautes et a suscité un regain d'intérêt pour la moto électrique C1S. En outre, Yadea a également publié une série de messages festifs sur les réseaux sociaux à l'approche des fêtes, dont un message sur Instagram - une boîte à musique en forme de disque vinyle diffusant de la musique sur le thème de Noël - invitant les internautes à partager leurs souvenirs de Noël les plus chers.

« Nous voulons souhaiter à tous les membres de la communauté Yadea un joyeux Noël, où qu'ils le célèbrent dans le monde. Nous espérons que Yadea pourra vous accompagner pour des fêtes de fin d'année pleines de joie et de bonheur et aussi électrisantes que votre Noël », a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos électriques, des cyclomoteurs électriques, des vélos électriques et des scooters électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 50 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 35 000 détaillants dans le monde. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue à investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

