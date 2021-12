"Science Fiction Chengdu & Intelligence Chengdu" - "Rongbao" fait une apparence remarquée à la WorldCon de Washington!





Chengdu (Chine) a remporté face à Winnipeg (Canada) le droit d'organiser la 81e World Science Fiction Convention (Worldcon) en 2023, une victoire dévoilé la semaine dernière lors de la Worldcon 2021 à Washington DC. La candidature de Chengdu pour accueillir la Worldcon 2023 a été déposée à l'occasion de la Worldcon 2019 à Dublin.

La délégation soumissionnaire de Chengdu est arrivée à Washington DC il y a quelques jours. Avec pour slogan "Ne ménager aucun effort pour saisir l'occasion", la délégation de Chengdu a organisé une table ronde pour présenter sa candidature et installé un stand à la Worldcon 2021.

Worldcon est le rassemblement annuel des passionnés de science-fiction, écrivains, artistes, musiciens et autres créateurs de mondes fantastiques. Inaugurée en 1939, la Worldcon se déplace aux quatre coins du globe. Chaque année, l'événement se déroule dans une nouvelle ville et est organisée par une entité bénévole différente. En marge de sa candidature pour l'organisation de la Worldcon en 2023, la délégation de Chengdu à Washington DC a également organisé le "Science Fiction Chengdu & Intelligence Chengdu" -- un compte à rebours de 200 jours avant le lancement du Chengdu 2021 FISU World University Games International Cultural Event.

La semaine dernière à la Worldcon 2021, la délégation de Chengdu a ouvert un stand spécial de "Science Fiction Chengdu & Intelligence Chengdu" et présenté une vidéo promotionnelle pour les Chengdu World University Games en 2022 afin de présenter la mascotte des jeux, "Rongbao", et de promouvoir la ville de Chengdu à l'international.

Robert J. Sawyer, connu comme le parrain de la littérature de science-fiction et fantastique au Canada, et l'auteur canadien de SF dure Derek Kunsken ont rendu visite au stand "Science Fiction Chengdu & Intelligence Chengdu". Ils ont ainsi pu découvrir plus en détail les prochains WUG de Chengdu, et offert leur soutien et meilleurs voeux pour les WUG et la candidature Worldcon. Les auteurs SF de renom Wang Jinkang, Han Song, et He Xi ont également fait connaître leur soutien pour les WUG de Chengdu.

Combiner la promotion de la candidature de Chengdu pour organiser la Worldcon avec les WUG de l'année prochaine à Washington a permis aux divers acteurs des WUG, y compris "Rongbao", d'être présentés de manière complète, aidant ainsi à capter un public national et international et à optimiser l'influence de Chengdu WUG.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 décembre 2021 à 14:55 et diffusé par :