SHISEIDO's vidéo de la campagne« POWER IS YOU» a dépassé les 18 millions de vues dans le monde





Avec la chanson « Find Love » de Hikaru Utada, La série SHISEIDO ULTIMUNE s'est vendue à plus de 20 millions d'unités depuis son lancement en 2014.

TOKYO, 24 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Depuis le 1er juillet 2021, la marque de prestige SHISEIDO mène une campagne mondiale, POWER IS YOU (LE POUVOIR, C'EST VOUS), qui met en vedette trois ambassadrices inspirantes, Megan Rapinoe, Hikaru Utada et Ursula Corbero. Avec des antécédents divers dans le sport, l'art et l'activisme social, chaque ambassadrice utilise son pouvoir comme un bel atout dans le monde. À travers leurs histoires puissantes et uniques, POWER IS YOU fait ressortir le pouvoir de la beauté intérieure et transforme le tout en une force magnifique qui change la société de manière positive.

Présentant l'hymne de la campagne, « Find Love », la vidéo de la campagne POWER IS YOU a été visionnée plus de 18 millions de fois dans le monde depuis son lancement l'été dernier (*1).

Image de la vidéo de la campagne POWER IS YOU :

Vidéo de LA CAMPAGNE POWER IS YOU

Cliquez ici pour visionner la version anglaise (disponible sur le site SHISEIDO ULTIMUNE)

La campagne mondiale a invité les consommateurs du monde entier à découvrir la marque et ses produits à la fois virtuellement et en personne. En Chine continentale, 117 000 téléspectateurs ont suivi le livestream mettant en vedette des influenceurs locaux. En Corée du Sud, à Hong Kong et au Canada, les consommateurs ont fait l'expérience virtuelle de la marque avant d'assister aux événements en magasin, qui ont suscité un vif intérêt. Avec le lancement de SHISEIDO ULTIMUNE Power Infusing Concentrate III, une manifestation symbolique de la marque révolutionnaire SHISEIDO, la série ULTIMUNE s'est vendue à plus de 20 millions d'unités depuis son lancement en 2014.(*2)

À PROPOS DE LA CAMPAGNE MONDIALE POWER IS YOU

En tant qu'activistes, leaders et artistes, ces trois ambassadrises mondiales représentent le message de notre campagne, POWER IS YOU. S'inspirant de leurs vies exemplaires, SHISEIDO célèbre la diversité et responsabilise les gens à travers toutes les frontières en soulignant le pouvoir de la beauté intérieure pour transformer la société de manière positive. POWER IS YOU cherche à donner à chacun les moyens de libérer son énergie innée, de recharger sa propre beauté et de l'utiliser comme une force attrayante dans le monde.

À PROPOS DE L'HYMNE DE LA CAMPAGNE : « FIND LOVE»

Hikaru Utada sortira un album et fera un concert diffusé en ligne en 2022

Le 8e album studio de Hikaru Utada, intitulé « BAD MODE », sortira sur support numérique le 19 janvier. Il sera également disponible en format CD le 23 février. L'album comprendra de nombreux titres phares, dont l'hymne de la campagne, Find Love.

« Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios », le concert en ligne, sera diffusé le jour de l'anniversaire de l'artiste, le 19 janvier également. Site Web officiel du concert « Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios » : https://www.utadahikaru.jp/livesessions2022/en/

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://www.utadahikaru.jp/en/

À PROPOS DE SHISEIDO ULTIMUNE POWER INFUSING CONCENTRATE III

SHISEIDO ULTIMUNE a été lancé en septembre 2014 comme une manifestation symbolique de la marque révolutionnaire SHISEIDO. Depuis, le produit a remporté plus de 200 prix internationaux (*3) En juillet 2021, ULTIMUNE a subi une transformation révolutionnaire inspirée par l'innovateur de premier plan The Lifebloodtm.(*4) Ce nouveau développement utilise la technologie unique ImuGenerationRED Technologytm d'ULTIMUNE pour renforcer les défenses internes de la peau afin de conférer éclat, douceur et résilience à une peau saine et éclatante. POWER IS YOU cherche à donner à chacun les moyens de libérer son énergie innée, de recharger sa propre beauté et de l'utiliser comme une force attrayante dans le monde.

À PROPOS DE SHISEIDO

SHISEIDO est la marque de prestige mondiale clé du groupe Shiseido qui commercialise des produits de soins dermiques, de maquillage, de protection solaire et de parfum dans 88 pays et régions du monde. En maximisant le pouvoir de la beauté de chaque client, la marque garantit une beauté énergétique à la fois de l'esprit et du corps grâce à des produits de soins dermiques et de maquillage créés à l'aide des dernières technologies.

Notes:

(*1) Nombre total de vues des vidéos de la campagne POWER IS YOU (15, 20, 30 et 60 secondes) sur la chaîne YouTube officielle de SHISEIDO et d'autres plateformes de médias sociaux dans 88 pays et régions, dont le Japon, la Chine continentale et la France



(*2) Volume total des expéditions mondiales d'ULTIMUNE : unités expédiées depuis son tout premier lancement en septembre 2014 jusqu'au 30 septembre 2021



(*3) Nombre total de récompenses internationales en décembre 2020 (selon les recherches de Shiseido)



(*4) Le Lifebloodtm est un nouveau concept de beauté proposé par SHISEIDO. Il vise à libérer, pour chaque personne, une beauté qui ne cesse de se renouveler.

LES AMBASSADRICES DE LA CAMPAGNE MONDIALE

À travers leurs propres personnalités et modes de vie, chacune de ces trois ambassadrices mondiales représente le message de notre campagne, POWER IS YOU.

«Pour moi, la beauté intérieure signifie avoir le courage d'être honnête avec soi-même.

Se donner du pouvoir, c'est se connaître et croire en soi. »

par Hikaru Utada

Née aux États-Unis de parents japonais, Hikaru Utada est auteur-compositeur-interprète et productrice. Son premier album « First Love » sorti en 1999 a été un succès instantané, devenant dans son pays l'album le plus vendu de tous les temps, un honneur toujours détenu à ce jour. Avec plus de 37 millions d'albums, le succès commercial d'Utada a fait d'elle l'une des artistes japonaises ayant vendu le plus de disques de tous les temps. Utada a annoncé une pause de sa carrière musicale en 2010 pour se concentrer sur sa croissance personnelle. Elle a repris sa carrière musicale en avril 2016. Son single de 2021 et chanson du générique de « EVANGELION: 3.0 + 1.0 THRICE UPON A TIME », « One Last Kiss », a été classé dans 33 pays et régions du monde ainsi que dans le Spotify Global Viral Chart. Elle a écrit la nouvelle chanson « Find Love » pour donner un hymne à la campagne POWER IS YOU.

La beauté vient de la positivité.

«C'est ressentir de l'énergie, ressentir la vie. Si vous voulez quelque chose, essayez de l'obtenir. Si vous faites une erreur, souvenez-vous que la vie n'est pas parfaite. L'imperfection est aussi la beauté. »

Par Ursula Corbero

Ursula Corbero a acquis une renommée internationale après son apparition dans la série Netflix, « La Casa de Papel » (Money Heist). Corbero est bien plus qu'une actrice. Elle a été nommée ambassadrice de la collection Fiorever par Bvlgari en 2018. Elle a été le visage de plusieurs marques au fil des ans.

Engagée dans la philanthropie, elle a soutenu plusieurs causes sociales au fil des ans, notamment la sensibilisation au cancer du sein, au cancer de l'enfant, la sensibilisation au changement climatique etc.

«La beauté pour moi est une chose très personnelle.

Nous ne pouvons pas définir ce qui est beau pour quelqu'un d'autre. Chacun doit trouver sa beauté intérieure. »

Par Megan Rapinoe

Double championne de la Coupe du monde et co-capitaine de l'équipe nationale féminine de football des États-Unis, Megan Rapinoe est la favorite des fans et l'une des joueuses les plus techniques de l'équipe. Megan a remporté les deux plus grands honneurs du tournoi ? le Soulier d'or de la meilleure buteuse et le Ballon d'or de la meilleure joueuse du tournoi.

Megan est une militante de l'égalité pour tous et a su combiner sa passion pour l'humanité avec l'authenticité.

Résumé du produit

- Nom du produit: SHISEIDO ULTIMUNE Power Infusing Concentrate III

- Caractéristiques du produit:

La beauté imprègne chaque impulsion, générant de la force.

La peau résiste aux dommages du vieillissement, maintenant et à l'avenir.

Notre sérum primé, le NOUVEAU ULTIMUNE

avec l'adjuvant de la science : The Lifebloodtm (*)

L'approche SHISEIDO est une première mondiale.

Un sérum innovant qui optimise la circulation pour faire ressortir la force intérieure et la beauté.

Pour une peau saine et rayonnante qui respire l'éclat, la douceur et la résilience.

Une apparence saine et rayonnate en seulement 3 jours.

(*) Le Lifebloodtm est un nouveau concept de beauté proposé par SHISEIDO.

Il permet de libérer et de renouveler constamment la beauté innée des clients.

? La technologie unique ImuGenerationRED Technologytm d'ULTIMUNE fournit, à chaque espace de peau, des éléments (*) de collagène hydratants GL

(*) Hydroxyproline, glycérine

? Avec une texture à la fois riche et rosée, le sérum pénètre rapidement dans la peau.

? Un parfum floral vert frais favorise la relaxation et dégage une énergie positive.

Ne contient pas de parabens (agent de conservation)

? Produit cosmétique non comédogène/testé contre les allergies.

(Cela ne garantit pas que tous les utilisateurs n'auront pas d'acné ni ne feront pas de réaction allergique.)

Mode d'emploi :

? Utiliser matin et soir après un tonique et avant une émulsion ou une crème hydratante.

? Appliquer SHISEIDO ULTIMUNE Power Infusing Concentrate III avant tout autre sérum.

? Faire mousser deux noisettes de concentré dans le creux de la main et lisser uniformément sur le visage.

