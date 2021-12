La première année du projet Euphoria touche à sa fin ? des fruits et légumes de haute qualité en provenance d'Europe séduisent les consommateurs en Suisse et en Norvège





Le rideau vient de tomber sur la première édition du projet intitulé « Euphoria ? Des fruits et légumes produits en Europe : une garantie de qualité et de bien-être », lancé avec la contribution de l'Union européenne dans l'optique de promouvoir l'excellence européenne en matière de fruits et légumes auprès des consommateurs finaux et des acteurs sectoriels en Suisse et en Norvège.

Le 1er février 2020, douze mois de communication, information et activités promotionnelles ont débuté. Malgré les obstacles sanitaires, logistiques et humains liés à la pandémie de Covid, le projet est toutefois parvenu à son objectif : les consommateurs helvétiques et norvégiens ont été séduits par les initiatives conçues pour présenter ces produits de manière optimale dans ces deux pays cibles.

En Suisse, d'excellents résultats ont été obtenus en deux phases durant les 161 jours de campagne. La première phase s'est déroulée à l'automne 2020 à l'Engrosmarkt et au Viadukt de Zurich, et à la Markthalle à Bâle. Plus prestigieuse, la seconde phase s'est tenue un an plus tard, de nouveau à l'Engrosmarkt, et avec la participation de huit branches de la chaîne de luxe suisse Globus.

Parallèlement aux activités promotionnelles, des événements de formation pour les acteurs du secteur ont eu lieu en Suisse. Des importateurs, distributeurs, restaurants et des sociétés de grande restauration, le secteur du e-commerce, des plateformes et des organisations logistiques pour la distribution en gros, des détaillants en libre-service, des marchés et des petits points de vente ont eu l'opportunité de découvrir l'excellence européenne dans les fruits et légumes par le biais d'interventions d'un personnel hautement qualifié.

En Norvège, 84 journées d'action ont eu lieu à la saison chaude (juillet et août 2021) dans les établissements de la chaîne Smak AV Italia et au marché Mathallen à Oslo.

Les toutes premières séances de formation se sont déroulées en ligne et, comme pour les réunions présentielles des mois suivants, ont compté sur la participation de personnel qualifié. Parmi les intervenants figuraient notamment des acheteurs et gérants de catégorie de Bama-Gruppen AS, plus grand distributeur de fruits et légumes en Norvège, et de Sana Bona AS, distributeur norvégien spécialisé dans les produits biologiques, qui compte Coop Norge dans sa clientèle.

Mais ce n'est pas tout : 2022 verra le lancement des activités prévues pour la deuxième édition, notamment avec plus de journées promotionnelles pour informer le consommateur final, ainsi que des événements de formation et d'information pour les acteurs sectoriels des deux pays.

Suivez l'actualité d'Euphoria sur https://enjoygoodfood.eu/ et retrouvez le projet sur les réseaux sociaux :

