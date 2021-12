Déclaration - Enquête nationale pour la gale verruqueuse de la pomme de terre complétée plus tôt que prévu - aucune détection de gale verruqueuse de la pomme de terre





OTTAWA, ON, le 23 déc. 2021 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a complété son enquête nationale sur la gale verruqueuse de la pomme de terre plus tôt que prévu et la gale verruqueuse de la pomme de terre n'a pas été détectée. L'enquête nationale menée cet automne comprend l'analyse du sol provenant de régions partout au Canada où sont cultivées les pommes de terre de semence (à l'exception de Terre-Neuve-et-Labrador) afin de confirmer que l'absence de cet organisme nuisible dans les zones non-réglementées du Canada. L'enquête démontre l'engagement du Canada de prévenir et de gérer la propagation de cette maladie, soutient les exportations et devrait renforcer la confiance des partenaires commerciaux en les pommes de terre du Canada.

L'achèvement rapide de l'enquête marque une étape importante dans le plan d'action du gouvernement du Canada à rassurer les partenaires commerciaux internationaux de la salubrité des pommes de terre de semence du Canada. C'est aussi de l'information que recherchent les États-Unis dans le cadre de son examen actuel du confinement et de la contrôle de la gale verruqueuse de la pomme de terre par l'ACIA. Les dernières preuves scientifiques de l'enquête nationale ont été partagées avec le Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) des États-Unis plus tôt aujourd'hui et devraient fournir les assurances dont ils ont besoin qu'il est possible de reprendre le commerce de pommes de terre fraîches en toute sécurité. Les États-Unis recherchent aussi les résultats de l'enquête de l'ACIA sur les détections récentes de la gale verruqueuse de la pomme de terre à l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) pour montrer que les mesures d'atténuation appropriées des risques et un plan de surveillance continue pour une zone réglementée clairement définie sont des facteurs clés pour contrôler la propagation.

Des données scientifiques claires comme les résultats de l'enquête sont une étape pour rassurer les partenaires commerciaux que le commerce des pommes de terre provenant de champs qui ne sont pas placés en quarantaine sont sûres et ne posent aucun risque aux zones exemptes d'organisme nuisible. Ce sont d'importantes nouvelles pour les producteurs de pommes de terre de l'Î.-P.-É.et de l'ensemble du Canada. L'ACIA demeure ferme que, selon les données scientifiques, les risques associés à la transmission de la gale verruqueuse de la pomme de terre par les pommes de terre fraîches demeurent négligeables lorsque des mesures appropriées d'atténuation des risques sont en place.

La collaboration des producteurs de pommes de terre de semence était essentielle au déroulement de l'enquête, et l'ACIA leur ont fait part des résultats.

Le gouvernement du Canada prend une approche Équipe Canada dans la résolution de cet enjeu basé sur la science et continuera de fournir des mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles. La collaboration avec les cultivateurs de pommes de terre, l'industrie, les autres ministères et les partenaires commerciaux est essentielle pour rétablir l'accès au marché des pommes de terre fraîches de l'Î.-P.-É. et pour assurer l'accès continu au marché des pommes de terre de haute qualité de partout au Canada.

Faits en bref

La gale verruqueuse de la pomme de terre est un champignon extrêmement persistant dans le sol qui réduit le rendement des fermes. Elle peut se propager par le déplacement de la terre, de l'équipement agricole et des pommes de terre provenant de champs atteints de gale verruqueuse de la pomme de terre. Puisque qu'elle est un ravageur réglementé par la Loi sur la protection des végétaux , la détection de sa présence peut déclencher des mesures pour contrôler la maladie et prévenir sa propagation.





, la détection de sa présence peut déclencher des mesures pour contrôler la maladie et prévenir sa propagation. La gale verruqueuse de la pomme de terre ne pose aucune menace pour la santé des humains.





La présence de la gale verruqueuse de la pomme de terre dans la province de Terre-Neuve-et- Labrador a été connue depuis 1909. Des mesures de quarantaine strictes sont en place pour prévenir la propagation possible de cet organisme nuisible à d'autres régions du Canada .





a été connue depuis 1909. Des mesures de quarantaine strictes sont en place pour prévenir la propagation possible de cet organisme nuisible à d'autres régions du . L'analyse des sols a toujours servi de base à la détection et à la confirmation de la gale verruqueuse de la pomme de terre au Canada . Même lorsqu'un tubercule infecté est présenté à l'ACIA, l'étape suivante consiste à tester le terrain par échantillonnage des sols.





. Même lorsqu'un tubercule infecté est présenté à l'ACIA, l'étape suivante consiste à tester le terrain par échantillonnage des sols. Le nombre d'échantillons du sol pour la gale verruqueuse de la pomme de terre varie d'année en année dépendamment de la demande du marché et des exigences des enquêtes et le Plan canadien de lutte à long terme.





Le 21 novembre 2021, l'ACIA a suspendu les certificats d'exportation pour les pommes de terre fraîches de l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) aux États-Unis en réponse à leurs préoccupations. Cette action avait été prise afin d'éviter la mise en oeuvre d'un décret fédéral américain qui interdirait l'importation de pommes de terre de l'Î.-P.-É., qui serait très difficile à annuler.





De plus, le 21 novembre, un arrêté ministériel avait été mis en place pour empêcher la propagation de la gale verruqueuse de la pomme de terre dans le reste du Canada et à l'étranger. Ces actions sont nécessaires pour protéger l'industrie nationale de la pomme de terre du Canada et pour appuyer l'avenir à long terme de l'industrie de la pomme de terre à l'Î.-P.-É.





et à l'étranger. Ces actions sont nécessaires pour protéger l'industrie nationale de la pomme de terre du et pour appuyer l'avenir à long terme de l'industrie de la pomme de terre à l'Î.-P.-É. Le 20 décembre 2021, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire a annoncé 28 millions de dollars pour soutenir les producteurs de pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard touchés par des perturbations commerciales.

Liens connexes

Personnes-ressources

https://inspection.canada.ca/

Suivez-nous sur Twitter : @InspectionCanFR

Instagram : acia_canada

Facebook : ACIACanada

LinkedIn : Agence canadienne d'inspection des aliments

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Communiqué envoyé le 23 décembre 2021 à 23:57 et diffusé par :