Moon Shin, l'un des trois plus grands sculpteurs au monde, est ressuscité grâce aux NFT

Les oeuvres de Moon Shin (1923-1995), l'un des trois plus grands sculpteurs au monde, peuvent être admirées grâce aux jetons non fongibles (NFT). Le 24 décembre, le président Choi Sung Sook d'Arte Moon Shin et le PDG Kim Seok ont annoncé l'émission...

La 23ème édition du salon China Hi-Tech Fair (CHTF 2021) se tiendra au Shenzhen Convention and Exhibition Center et au Shenzhen World Convention & Exhibition Center du 27 au 29 décembre 2021, tandis que l'exposition virtuelle se déroulera sur cinq...

À l'occasion de son 170e anniversaire, la société Lohmann plante des arbres à travers le monde ? et fait un signe fort en faveur de la protection du climat. Ce projet a été initié par une salariée de l'entreprise et mis en oeuvre dans le monde...