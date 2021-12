Applications bancaires : le meilleur moyen de gérer ses finances





À l’ère de l’internet mobile, il est désormais possible de gérer son compte bancaire via son smartphone. Grâce aux applications bancaires, la gestion de ses finances n’a jamais été aussi simple et rapide. Pour cause, les services bancaires digitaux fournissent tout ce dont une banque physique propose à ses usagers. Mais pour profiter au maximum des avantages d’une application bancaire, encore faut-il comprendre son utilité et comment l’utiliser. Retour sur les différents bénéfices d’adopter une application pour gérer son compte en banque.

Les différentes fonctions d’une application bancaire

La banque mobile ne se limite pas uniquement à la consultation de soldes et des transactions effectuées. La banque nouvelle génération présente également de nombreuses autres fonctionnalités. Voici une liste des possibilités dont vous pouvez bénéficier en téléchargeant une bonne application bancaire mobile :

Consultation du compte courant : Connaître votre solde en temps réel est un excellent moyen de gérer vos finances. Toutes les transactions que vous effectuez sont instantanément enregistrées, ce qui est particulièrement pratique notamment lorsque vous faites vos courses.

Classement des dépenses : La possibilité de catégoriser chaque dépense fait partie des méthodes efficaces pour une meilleure gestion de fonds. Justement, avec l’aide d’une application bancaire, vous pouvez connaître la nature de tous vos achats et de vos transactions. Ainsi, vous resterez à l’affût de tous vos postes de dépenses.

Sécurisation de votre carte : Avec l’aide d’une application sur les services de banque, vous avez la possibilité de bloquer et de débloquer à tout moment votre carte ce qui s’avère particulièrement indispensable en cas de vol ou de perte de votre carte bancaire.

Modification des plafonds de paiement et de retrait : Les personnes qui ont du mal à gérer leurs finances trouveront cette fonctionnalité pratique. En effet, lors des vacances, ou durant les périodes de promotions, il est parfois difficile de contrôler ses dépenses. Mais avec une application bancaire, vous pouvez imposer un montant plafond pour vos paiements ou vos retraits.

Accompagnement financier : Les meilleurs services de banque sur smartphone ne proposent pas uniquement des outils pour vous aider à gérer votre compte. En effet, si vous avez besoin de conseils, ou si vous avez des questions par rapport à votre compte, l’application peut vous aider.

L’importance du choix de l’application bancaire ?

Gérer ses finances d’un simple glissement de doigt s’est fortement popularisé ces dernières années. L’application bancaire devient d’ailleurs pour de nombreux Français l’alternative principale à la carte bancaire classique. En effet, depuis 2019, les plateformes d’application mobile ont recensé des milliards de téléchargements dans le monde. Et les Français font partie des plus grands utilisateurs avec un client sur trois qui utilise un logiciel de banque sur mobile pour consulter leur solde.

Cependant, il faut savoir que les applications bancaires ne se valent pas toutes. Certaines sont en effet beaucoup plus performantes que d’autres. Les banques ont d’ailleurs compris l’enjeu de la qualité de leur application et proposent des logiciels mobiles répondant aux attentes de leur client.

En l’occurrence, certaines plateformes conviennent mieux que d’autres pour les détenteurs de compte bancaire en raison de leur profil. De ce fait, au moment de choisir votre logiciel E-bank, vous devez opter pour la bonne application. Pour ce faire, il vous faut connaître quelques éléments à prendre en compte facilitant l’optimisation de votre gestion de compte. Nous vous faisons une liste des critères importants au moment de choisir votre application bancaire :

La simplicité : Rien de tel qu’une application avec une interface facile à prendre en main pour une utilisation optimale. Cette accessibilité est très importante pour les utilisateurs qui se tourneront toujours vers celle-là plus intuitive. Donc, au moment de faire votre choix, opter pour la plateforme ergonomique avec laquelle vous pouvez rester autonome.

La note : Les applications de gestion de finance proposent généralement les mêmes fonctionnalités de base, à savoir : la consultation du solde, les virements, le RIB et le service client. Toutefois, certaines applis sont plus complètes que d’autres en proposant de nombreuses autres fonctionnalités sans payer de supplément. En général, ce sont ces applications plus abouties qui ont les meilleures notes et les meilleurs avis sur les marchés d’application. Par conséquent, nous vous conseillons de lire et de vous fier aux commentaires des utilisateurs.

La sécurité : Toutes les applications bancaires prétendent être sécurisées. En revanche, en termes de niveau de sécurité, certaines d’entre elles innovent en proposant des systèmes de sécurité renforcés . Par exemple, vous pouvez gagner du temps en choisissant une application bancaire qui propose l’accès à vos données via un scan de votre empreinte digitale. Donc, si vous désirez la sûreté au moment de l’utilisation de votre mobile, choisissez les plateformes proposant une sécurité.

