LE FILM DE SONY PICTURES « SPIDER-MANtm: NO WAY HOME » ÉTABLIT DES RECORDS AU BOX-OFFICE DANS LE SUPER PREMIUM SCREENX DE CJ 4DPLEX





Le film a battu des records pour le format immersif en Amérique du Nord et à l'étranger

HOLLYWOOD, Californie, 23 décembre 2021 /PRNewswire/ -- CJ 4DPLEX, le premier producteur mondial de formats de films et de technologies cinématographiques haut de gamme, a annoncé aujourd'hui que Spider-Man : No Way Home de Sony Pictures a enregistré le plus grand nombre d'entrées de tous les films présentés dans son format ScreenX à ce jour en Amérique du Nord. Le film très attendu a fait son entrée dans 66 salles ScreenX et a rapporté plus de 2 millions de dollars en Amérique du Nord.

Spider-Man: No Way Home a fait son entrée dans 192 salles ScreenX de 31 pays à travers le monde et a rapporté 3,7 millions de dollars à ce jour. Quelques salles supplémentaires ouvriront en janvier 2022, notamment au Japon.

Spider-Man: No Way Home en ScreenX diffuse des séquences exclusives du film uniquement disponibles en ScreenX sur les murs de gauche et de droite de l'auditorium, entourant les spectateurs d'une imagerie étendue qui remplit naturellement leur vision périphérique. CJ 4DPLEX a travaillé en étroite collaboration avec Sony Pictures pour garantir la meilleure qualité de présentation possible du film et a sélectionné plus de huit scènes clés du film pour la version ScreenX exclusive. La technologie ScreenX plonge les cinéphiles dans l'histoire sur l'écran principal et les immerge dans un environnement de réalité virtuelle avec une résolution de qualité cinéma.

Autres faits marquants du box-office ScreenX : au Royaume-Uni, avec 20 salles ScreenX, le format a connu son plus gros week-end d'ouverture, enregistrant 205 000 $ ; en Corée, avec 50 salles ScreenX, le film a enregistré un week-end d'ouverture de plus de 530 000 $, soit la meilleure ouverture pour le format depuis le début de la pandémie.

« Sony Pictures continue de fournir des films riches en rebondissements qui attirent à nouveau les cinéphiles dans les salles de cinéma. Nous sommes ravis que le public puisse continuer de découvrir ScreenX et que nous ayons eu l'opportunité de projeter Spider-Man: No Way Home dans ce format au cours de ce week-end monumental et record au box office mondial », a déclaré Don Savant, PDG et président de CJ 4DPLEX America.

« Nous remercions Sony Pictures et sommes ravis de constater que les cinéphiles ont envie de retourner dans les salles de cinéma pour voir Spider-Man: No Way Home en ScreenX, une projection immersive qui diffère radicalement du visionnage à domicile », a déclaré JongRyul Kim, PDG de CJ 4DPLEX.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, CJ 4DPLEX a ajouté 54 sites ScreenX, portant son réseau total d'écrans à 367 dans le monde.

À PROPOS DE CJ 4DPLEX

CJ 4DPLEX est une société leader dans le domaine des technologies cinématographiques de nouvelle génération, dont le siège social se trouve à Séoul et qui possède des bureaux internationaux à Los Angeles et à Pékin. L'entreprise a créé des technologies cinématographiques innovantes pour les cinémas du monde entier, notamment « ScreenX », « 4DX » et « 4DX Screen », qui permettent aux consommateurs de découvrir des films de façon inédite.

CJ 4DPLEX fait partie du conglomérat CJ Group, qui comprend également les grands noms du divertissement que sont CJ CGV, cinquième plus grande chaîne de cinémas au monde, et CJ ENM (CJ Entertainment & Media), qui a produit le film « Parasite », récompensé par un Academy Award®, un Golden Globe® et un SAG Award. CJ 4DPLEX a été nommée entreprise la plus innovante de 2017 et 2019 dans le domaine des événements en direct par Fast Company, et la technologie a été récompensée par une médaille d'argent aux Edison Awards dans la catégorie médias et communications visuelles - divertissement en 2015 et 2018.

ScreenX est la première technologie multiprojection au monde offrant un champ de vision immersif de 270 degrés. En prolongeant l'image au-delà du cadre et sur les murs de la salle, ScreenX place le public directement au centre de l'histoire, créant ainsi une expérience visuelle immersive à nulle autre pareille. À ce jour, il existe plus de 367 salles ScreenX dans le monde, dans 38 pays.

4DX offre aux cinéphiles une expérience cinématographique multisensorielle, leur permettant de se connecter aux films par le biais du mouvement, des vibrations, de l'eau, du vent, de la neige, des éclairs, des odeurs et d'autres effets spéciaux qui enrichissent les images à l'écran. Chaque auditorium 4DX intègre des sièges à mouvement synchronisés avec plus de 21 effets différents et optimisés par une équipe de monteurs qualifiés. À ce jour, il existe plus de 779 auditoriums 4DX dans le monde, répartis dans plus de 68 pays.

4DXScreen est une puissante combinaison de nos technologies de cinéma immersif haut de gamme ScreenX et 4DX dans un seul auditorium, créant une expérience inédite pour les cinéphiles. À ce jour, 41 4DXScreens sont installés dans le monde.

À PROPOS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME

Pour la première fois dans l'histoire cinématographique de Spider-Man, l'identité de notre sympathique héros de quartier est révélée, mettant en conflit ses responsabilités de super-héros avec sa vie quotidienne et compromettant la sécurité de ceux qu'il aime le plus. Lorsqu'il fait appel à l'aide du Docteur Strange pour rétablir son secret, le sort ouvre une brèche dans leur monde, libérant les plus puissants malfaiteurs ayant jamais combattu un Spider-Man dans n'importe quel univers. Peter va devoir relever le plus grand défi de son histoire, ce qui changera à jamais non seulement son propre avenir, mais aussi celui du Multivers.

Le film est réalisé par Jon Watts, écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, d'après la bande dessinée MARVEL de Stan Lee et Steve Ditko. Kevin Feige et Amy Pascal sont producteurs et Louis D'Esposito, Victoria Alonso, JoAnn Perritano, Rachel O'Connor, Avi Arad et Matt Tolmach sont producteurs exécutifs. Le film met en vedette Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau et Marisa Tomei.

MARVEL et tous les noms de personnages associés : © & tm 2021 MARVEL

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1638284/ScreenX_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 décembre 2021 à 12:00 et diffusé par :