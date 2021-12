Theramex annonce un accord avec Enzene Biosciences Limited pour développer et commercialiser le Tocilizumab, un médicament biosimilaire pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde





Theramex, l'une des principales sociétés pharmaceutiques mondiales, spécialiste de la santé des femmes, a conclu un accord avec Enzene Biosciences Limited pour développer, enregistrer et commercialiser un médicament biosimilaire du médicament de référence RoActemra® (Tocilizumab) de Roche. Le tocilizumab, associé au méthotrexate (MTX), est indiqué pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Sa commercialisation est prévue à partir de 2026 en Europe, au Royaume-Uni, en Suisse et en Australie.

Le Tocilizumab de Theramex sera disponible en préparations parentérales, en ampoules, en seringues pré-remplies sous-cutanées et en auto-injecteurs. Le produit de référence RoActemra® est indiqué pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) sévère, active et évolutive chez les adultes non traités auparavant par méthotrexate ; les patients adultes atteints de PR modérée à sévère qui n'ont pas bien répondu ou ne tolèrent pas les DMARD ou les inhibiteurs du TNF ; l'arthrite idiopathique juvénile systémique active chez les patients âgés de 1 an et plus, qui n'ont pas bien répondu à un traitement précédent par AINS et corticostéroïdes systémiques ; la polyarthrite idiopathique juvénile chez les patients âgés de 2 ans et plus ne répondant pas au MTX ; le traitement de l'artérite à cellules géantes chez les adultes ; et le syndrome de libération de cytokines (SLC) grave ou parfois mortel, induit par les cellules T des récepteurs d'antigènes chimériques (de l'anglais CAR pour Chimeric Antigen Receptor) chez les adultes et les patients pédiatriques âgés de 2 ans et plus.

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie chronique qui provoque des douleurs, des gonflements et des raideurs dans les articulations. Cette affection touche généralement les mains, les pieds et les poignets. Il peut y avoir des périodes où les symptômes s'aggravent, appelées les « poussées ». Une poussée peut être difficile à prévoir, mais avec un traitement, il est possible de diminuer le nombre de poussées et de minimiser ou de prévenir les dommages à long terme sur les articulations. Certaines personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde présentent également des problèmes dans d'autres parties du corps ou des symptômes plus généraux comme la fatigue et la perte de poids.1.

« La polyarthrite rhumatoïde touche plus les femmes que les hommes. L'ajout de ce médicament biosimilaire à notre portefeuille rhumatologique existant s'inscrit donc dans notre volonté stratégique d'améliorer l'accès et de rendre les prix abordables pour les traitements importants appliqués aux femmes. Nous sommes très heureux d'élargir notre champ d'action en rhumatologie et d'y inclure la polyarthrite rhumatoïde afin d'aider encore plus de patients atteints de maladies osseuses et de douleurs articulaires », a déclaré le CEO de Theramex, Robert Stewart.

Le Dr Himanshu Gadgil, directeur d'Enzene, a déclaré : « Grâce à nos efforts d'innovation dans la fabrication d'anticorps monoclonaux, le développement du Tocilizumab d'Enzene marque un autre aspect capital dans toute une série d'efforts motivés par notre mission consistant à fournir un accès élargi à un prix abordable aux médicaments essentiels. Notre partenariat avec Theramex renforce notre mission visant à fournir des soins de santé à un prix abordable aux patients du monde entier ».

À propos de Theramex

Theramex est une société pharmaceutique internationale leader, spécialiste des femmes et de leur santé. Nous prenons en charge les femmes à chaque étape de leur vie en leur proposant un vaste portefeuille de marques innovantes et reconnues couvrant la contraception, la fertilité, la ménopause et l'ostéoporose. Nous nous engageons à écouter et comprendre nos patientes, à répondre à leurs besoins et à offrir des solutions de santé pour les aider à améliorer leur qualité de vie. Notre vision est d'être un partenaire à vie pour les femmes et les professionnels de la santé qui les traitent, en fournissant des solutions efficaces et orientées patientes, qui soignent et prennent en charge les femmes à chaque étape de leur vie.

À propos d'Enzene Biosciences Ltd.

Enzene est une société de biotechnologie orientée innovation, filiale d'Alkem Laboratories Ltd. (l'une des cinq premières entreprises pharmaceutiques indiennes*), située à Pune, en Inde. Enzene est axée sur la production de médicaments biosimilaires, de nouveaux produits biologiques, de peptides synthétiques et de produits phytopharmaceutiques. Enzene propose également une gamme de services CDMO et CMO pour les produits biologiques.

