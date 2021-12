DERICHEBOURG Aeronautics Services et QuEST Global s'associent pour apporter une expertise complémentaire à Airbus et sont sélectionnés comme fournisseurs stratégiques EMES3





BENGALURU, Inde, 23 décembre 2021 /PRNewswire/ -- DERICHEBOURG Aeronautics Services et QuEST Global, une société mondiale de services d'ingénierie de produits, ont annoncé aujourd'hui qu'Airbus avait choisi leur partenariat en qualité de fournisseur privilégié pour l'EMES3 d'Airbus (« Engineering, Manufacturing Engineering and Services Strategic Supplier »). Les services associés assurés par le partenariat couvriront l'ensemble des divisions, filiales et sociétés affiliées d'Airbus pour les fonctions d'ingénierie, d'ingénierie de fabrication et de services à la clientèle.

DERICHEBOURG Aeronautics Services et QuEST Global ont ensemble la capacité de déployer une approche de bout en bout, de la conception et de la fabrication aux services et de placer la co-conception et la continuité numérique au centre du développement des produits, des processus, des méthodes et des outils. Ce partenariat vise à accompagner Airbus dans la transformation de son activité, en améliorant sa performance industrielle, sa compétitivité économique et la planification stratégique de ses futurs programmes.

Andrew Lewis, Vice-président de la livraison mondiale - Services d'ingénierie de QuEST Global, a déclaré à cette occasion : « Cette nouvelle collaboration avec DERICHEBOURG Aeronautics Services et notre sélection en tant que fournisseur privilégié EMES3 témoignent de notre relation de confiance et de longue date avec Airbus depuis 2008. Nous sommes ravis de travailler avec DERICHEBOURG Aeronautics Services, qui dispose également de vastes compétences et d'une réputation impressionnante, pour créer des solutions intégrées qui contribueront à faire une différence stratégique pour les activités d'Airbus. Nous sommes fiers et reconnaissants de l'opportunité de poursuivre notre relation stratégique avec Airbus ».

Patrick CLAUDEL, Vice-président des ventes et du marketing de DERICHEBOURG Aeronautics Services, a déclaré : « Nous sommes associés à Airbus depuis 2013 et cette opportunité de continuer à travailler avec eux ne fait que nous rendre plus fiers, ravis et engagés à les aider à atteindre leurs objectifs. Les compétences combinées et l'empreinte mondiale de DERICHEBOURG et de QuEST joueront un rôle important pour fournir à Airbus les atouts concurrentiels souhaités. Nous nous réjouissons de cette association fructueuse ».

À propos de QuEST Global :

Depuis près de 25 ans, QuEST Global est un partenaire mondial de confiance en services d'ingénierie et de cycle de vie de produits pour bon nombre des entreprises les plus reconnues au monde dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'énergie, de la haute technologie, de la santé et des dispositifs médicaux, ferroviaires et des semi-conducteurs. Avec une présence dans 13 pays, 54 centres de livraison mondiaux et plus de 11 500 employés, QuEST Global est à la pointe de la convergence des innovations en ingénierie mécanique, électronique, logicielle et numérique pour concevoir des solutions pour un monde plus sûr, plus propre et durable. La connaissance approfondie du domaine et l'expertise numérique de QuEST Global aident ses clients à accélérer les cycles de développement de produits et d'innovation, à créer d'autres sources de revenus, à améliorer l'expérience des consommateurs et à rendre les processus de fabrication et les opérations plus efficaces.

À propos de DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES

DERICHEBOURG Aeronautics Services, acteur majeur de la sous-traitance aéronautique à l'échelle mondiale, offre un large éventail de compétences en ingénierie qui couvrent un cycle de vie complet de l'avion, aux acteurs clés de l'industrie aéronautique, notamment les constructeurs, les compagnies aériennes, les sociétés de leasing et les institutions financières propriétaires d'actifs aéronautiques.

DERICHEBOURG Aeronautics Services est un fournisseur stratégique historique d'Airbus, impliqué dans la fabrication, la qualité, la chaîne d'approvisionnement, l'ingénierie de production et les services à la clientèle et a été référencé localement sous le nom de ME3S depuis 2013 et maintenant dans le monde entier pour tous les principaux sites de fabrication, d'assemblage et de livraison d'Airbus pour toutes ses divisions.

Comme le confirment de nombreux agréments et certifications officiels, ainsi que la fidélité de ses clients de longue date, la qualité de DERICHEBOURG Aeronautics Services repose sur ses équipes compétentes et hautement spécialisées.

