Ce qui sera ouvert et fermé pour la période des Fêtes dans le contexte de la pandémie

MONTRÉAL, le 23 déc. 2021 /CNW/ - À l'occasion de la période des Fêtes et dans un contexte de continuité de la lutte contre la COVID-19, Montréal modifiera les horaires de certains services .

Comptoirs de permis et services en ligne

Les Bureaux Accès Montréal (BAM) et les comptoirs de permis seront fermés du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement. Ils ouvriront de nouveau le 5 janvier 2022.

Dans le contexte sanitaire actuel, Montréal tient à rappeler qu'elle met à votre disposition de nombreux services en ligne. Il est donc possible de faire ses démarches en ligne . Il s'agit d'une façon pratique, rapide et sécuritaire à privilégier pour faciliter les démarches sans devoir se déplacer.

Tous les services numériques de la Ville demeurent accessibles pendant la période des Fêtes. Les demandes soumises pendant le temps des Fêtes seront acceptées, mais traitées à partir du 5 janvier 2022. Par ailleurs, les demandes acheminées par courrier électronique au Service de l'habitation et au Service de l'évaluation foncière pendant la période des Fêtes sont acceptées, mais seront traitées à partir du 5 janvier 2022.

Les collectes

Les différentes collectes (ordures ménagères, résidus résidentiels de matériaux de construction, de rénovation et de démolition, encombrants, matières recyclables, résidus alimentaires) sont maintenues selon l'horaire habituel dans tous les arrondissements pendant la période des Fêtes. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le site Info-collectes .

Collectes des sapins de Noël

La collecte des sapins de Noël naturels sera effectuée dans les 19 arrondissements. Pour plus de détails : montreal.ca/collectes/collecte-des-arbres-de-noel .

Écocentres

Les écocentres seront fermés du 24 décembre au 3 janvier inclusivement. La reprise des services aura lieu le 4 janvier 2022 selon l'horaire normal d'hiver (du mardi au samedi, de 10 h à 18 h). Pour plus de renseignements, consultez le site montreal.ca ou composez le 311 .

Veuillez noter que des restrictions ou des resserrements de certaines mesures sanitaires pourraient être mis en place en raison de la situation de la COVID 19.

Installations sportives

Les nombreuses installations sportives et culturelles ont un horaire varié selon les arrondissements. La population est invitée à communiquer directement avec le personnel des lieux concernés avant de se déplacer, ainsi qu'à consulter le service en ligne Loisirs Montréal pour connaître la programmation de sports et loisirs offerte par plusieurs arrondissements et y réserver des espaces sportifs.

Compte tenu de la situation pandémique et du resserrement de certaines mesures sanitaires à l'égard du loisir et des sports, veillez consulter préalablement les mesures prescrites par le Gouvernement du Québec sur le site : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/mesures-en-vigueur/loisir-et-sport

Bibliothèques et maisons de la culture

Les bibliothèques restent ouvertes, dans le respect des normes sanitaires. Les maisons de la culture ont cessé leurs activités régulières, tout comme les salles de spectacles. La présentation de spectacles en salle est suspendue jusqu'à nouvel ordre.

Quoi faire durant le temps des Fêtes

Vous êtes à la recherche d'activités pour tous les goûts? Voici des suggestions d'activités et de sorties dans votre quartier, en pleine nature urbaine ou en ligne, qui ne manqueront pas de vous divertir et de vous réchauffer le coeur durant le temps des Fêtes! Visitez la page web Quoi faire cet hiver : activités extérieures et intérieures pour tous les goûts .

Les parcs-nature

Les chalet des parcs-nature demeureront fermés. Il ne sera pas possible d'y entrer pour se réchauffer. Seules les toilettes sont accessibles. La location d'équipement est maintenue sur réservation seulement. Il faudra attendre à l'extérieur pour la cueillette. Le service de location de salles à la Maison Pitfield (parc-nature du Bois-de-Liesse), au centre de plein air du parc-nature du Cap-Saint-Jacques et à la Maison de la Pointe (Cap-Saint-Jacques) est suspendu jusqu'à nouvel ordre.

Le parc du Mont-Royal

Le Pavillon du parc du Mont-Royal est fermé. Il ne sera donc pas possible d'accéder au vestiaire, ni à l'aire commune. Seules les toilettes demeureront accessibles. Une roulotte sera sur place pour ceux qui désirent louer de l'équipement. Des tables à pique-nique et des bancs seront installés sur le parvis du pavillon.

Espace pour la vie

Étant donné l'évolution rapide de la situation sanitaire, Espace pour la vie a annoncé la fermeture temporaire de ses musées, soit le Biodôme, la Biosphère, les serres du Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan pour une période indéterminée. Les jardins extérieurs du Jardin botanique demeurent ouverts en tout respect des règles sanitaires en vigueur. Rappelons que l'Insectarium est fermé pour travaux.

Cour municipale

Lors de la période des Fêtes, les activités de la cour municipale seront modifiées :

seuls les dossiers de personnes détenues seront traités à la cour entre le 22 décembre 2021 et le 4 janvier 2022;

le 4 janvier 2022; aucune requête en sursis d'exécution ne pourra être entendue entre le 22 décembre 2021 et le 4 janvier 2022;

le 4 janvier 2022; téléphonie : le centre d'appels sera fermé du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022;

Voici l'horaire des comptoirs de services à la clientèle situés :

au 775 rue Gosford: fermé du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022;

au 303 rue Notre-Dame Est : fermé du 24 au 28 décembre 2021, ouvert les 29 et 30 décembre 2021 et fermé du 31 décembre 2021 au 4 janvier 2022;

fermé du 31 décembre 2021 au 4 janvier 2022; au 7275 rue Sherbrooke Est (Place Versailles) : fermé du 24 au 28 décembre 2021, ouvert les 29 et 30 décembre 2021 et fermé du 31 décembre 2021 au 4 janvier 2022;

fermé du 31 décembre 2021 au 4 janvier 2022; au 1405 rue de l'Église : fermé du 24 au 28 décembre 2021, ouvert les 29 et 30 décembre 2021 et fermé du 31 décembre 2021 au 4 janvier 2022.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la cour municipale .

Pour plus de plus amples renseignements, Montréal invite la population à consulter le site Internet montreal.ca ou à communiquer avec la Ville pour obtenir des informations sur les ouvertures et fermetures des installations.

Durant la période des fêtes, en raison de l'urgence sanitaire, Montréal Affaires assurera une veille afin de répondre aux entreprises montréalaises sur les aides disponibles. Les entreprises peuvent contacter Affaires Montréal au 514 394-1793 ou par courriel via Affaires Montréal - Demande d'information.

L'agglomération de Montréal poursuit son étroite collaboration avec ses équipes d'experts du Centre de coordination des mesures d'urgence, la Direction régionale de santé publique et le réseau de la santé et des services sociaux pour prendre les meilleures décisions afin de lutter contre la propagation de la COVID-19.

