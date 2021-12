AM Best affirme les notations de crédit de S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni





AM Best a affirmé la notation de solidité financière de B+ (bonne) et la notation de crédit émetteur à long terme de "bbb-" (bonne) de S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni (S2C) (Italie). Les perspectives de ces notations de crédit (notations) sont stables.

Les notations reflètent la force bilancielle de S2C, qu'AM Best qualifie d' « adequate », tout comme la performance opérationnelle de la compagnie, son profil de marché « limited » et sa gestion des risques d'entreprise « appropriate ».

La capitalisation ajustée aux risques de S2C telle que mesurée par le Best's Capital Adequacy Ratio (BCAR, ou coefficient de suffisance de capital de Best), s'est améliorée pour atteindre le niveau «?strongest » à la fin de l'année 2020 (après avoir été à un niveau « very strong » en 2019). AM Best s'attend à ce que la capitalisation ajustée aux risques se maintienne au moins au niveau « very strong » prospectivement. Les facteurs contrebalançant l'évaluation de la force bilancielle de la société incluent une flexibilité financière limitée, une exposition importante - bien qu'en baisse - aux obligations gouvernementales italiennes et une base de capital restreinte, ce qui accroît la volatilité potentielle en termes de capitalisation ajustée aux risques. La dépendance vis-à-vis de la réassurance est élevée, bien que les risques associés à cette dépendance soient quelque peu atténués par les relations pérennes qu'entretient la société avec des réassureurs présentant une excellente qualité de crédit.

S2C présente un bon historique en termes de résultats opérationnels, soutenu par une performance de souscription robuste, comme en témoigne le ratio combiné moyen pondéré de 68% sur les cinq dernières années (2016-2020). En 2020, le ratio combiné moyen a baissé pour atteindre 58% (2019: 77%) en raison d'une amélioration de la sinistralité et d'une réduction du ratio des dépenses d'exploitation liée à une hausse des primes acquises. Bien que les résultats depuis 2012 soient bons, AM Best note que la performance prospective pourrait connaitre une certaine volatilité en raison de variations des réserves additionnelles pour primes non-acquises (conformément à la réglementation locale) et du fait de possibles fluctuations au niveau de la sinistralité liée à l'activité de cautionnement de la société.

S2C est un assureur de niche spécialisé dans le marché du cautionnement, hautement concurrentiel en Italie. La société s'appuie sur son expertise sectorielle pour rivaliser face à des acteurs de taille plus importante et maintient une discipline tarifaire pérenne. S2C a déployé un cadre de gestion des risques d'entreprise développé, avec une appétence aux risques et des marges de tolérance bien définies.

