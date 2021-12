Le phénomène du jeu mobile en Suisse et aux USA Treasure Hunters débarque en France avec l'intention de détrôner les géants du marché





Treasure Hunters est un jeu mobile de chasse aux trésors qui fait un carton dans l'univers des applications mobiles en Suisse et aux États-Unis. Le jeu qui compte plus de 100'000 téléchargements sera lancé dans toute la France aujourd'hui.

De vrais trésors à gagner

En reprenant les concepts de jeux utilisant la réalité augmentée tels que Pokémon Go ou Geocaching, Treasure Hunters vous envoie dans une chasse aux trésors virtuelle qui vous fait gagner de vrais prix (bons cadeaux, consoles de jeu, smartphones, articles de sport, etc.). Depuis son lancement, plus de 2 millions d'euros de cadeaux ont déjà été distribués.

Un nouveau marché

Après un lancement initial en Suisse en juillet 2019 ainsi qu'aux USA en septembre dernier, Treasure Hunters continue de s'agrandir avec un lancement dans l'Hexagone. L'équipe a caché des milliers de cadeaux partout dans le pays qui n'attendent plus que des chasseurs de trésors.

Un soutien important

L'entreprise a déjà levé plus de 3 millions d'euros en Suisse et regroupe plus de 1'500 investisseurs partout dans le monde. Elle est également soutenue par la banque Raymond James, le deuxième plus gros réseau de placement de produits financiers américain.

