La plateforme d'optimisation de la supply chain LeanDNA reconnue par un fabricant international d'aérostructures





LeanDNA, le leader des logiciels analytiques cloud pour l'optimisation de la supply chain et de la production, vient de remporter le Supplier Innovation Award 2021, remis par Spirit AeroSystems, qui conçoit et construit des aérostructures pour des applications militaires et commerciales complexes dans le monde entier. En s'appuyant sur la plateforme pionnière de LeanDNA, Spirit AeroSystems a amélioré ses performances opérationnelles, notamment en réduisant de 16% son stock.

"En tant qu'un des plus grands fabricants au monde d'aérostructures pour les plateformes de défense, les avions commerciaux et les jets régionaux, l'optimisation de la supply chain est un élément critique", déclare Jim Cocca, vice-président, Supply Chain Execution, Spirit AeroSystems. "La solution de LeanDNA, moderne et axée sur la supply chain,nous a donné les perspectives nécessaires pour ajuster notre stock, optimiser notre collaboration avec nos fournisseurs et améliorer nos délais de livraisons pour l'ensemble de nos clients internationaux. Avec ce Supplier Innovation Award, nous sommes fiers de récompenser l'équipe, les produits et le partenariat avec LeanDNA."

Depuis 2018, Spirit AeroSystems a adopté la solution LeanDNA pour relever les défis courants des opérations, notamment la livraison à temps de produits hautement personnalisés; l'amélioration de la fiabilité de ses flux dans une logistique toujours plus globale; et des changements de taux considérables. Durant cette période, les deux organisations ont également travaillé ensemble pour lutter contre les menaces grandissantes liées à la pandémie, à la géopolitique et autres. La plateforme de LeanDNA procure à tout le réseau d'approvisionneurs, planificateurs et fournisseurs de Spirit AeroSystems une visibilité inégalée, les outils essentiels pour collaborer, effectuer des ajustements en temps réels, atténuer les risques de ruptures et garantir les délais de production et de livraison. Les efforts continuent et LeanDNA poursuit sondéploiement A auprès de nouveaux fournisseurs pour pérenniser cette réussite.

"Grâce à une solide compréhension des défis courants de fabrication, nous avons mis au point une solution qui rassemble les personnes et les données afin de permettre la prise de décisions en temps réel sur l'intégralité de la chaîne logistique", déclare Richard Lebovitz, PDG de LeanDNA. "En adoptant une approche proactive des opérations, les organisations comme Spirit AeroSystems prospéreront malgré la crise actuelle dans le secteur."

Pour découvrir plus en détail comment Spirit AeroSystems bénéficie de la solution LeanDNA, rendez-vous sur leandna.com/spirit-aerosystems.

À propos de LeanDNA

LeanDNA est le leader des technologies analytiques sécurisées et intelligentes pour les professionnels de la Supply Chain. Depuis 2013, notre plateforme collaborative, stockée sur le cloud, fournit des recommandations à nos clients permettant d'optimiser les opérations et améliorer leurs performances. Nos clients obtiennent des résultats mesurables, notamment des réductions d'inventaire de 14 pourcents en moyenne, une réduction de 32 pourcent des manquants, et une amélioration de 18 pourcent des livraisons clients en temps et en heure. Nous simplifions la tâche des fabricants en leur permettant de gérer les opérations, générer de la croissance, et répondre aux exigences complexes de leurs clients. leandna.com

À propos de Spirit AeroSystems

Spirit AeroSystems est l'un des principaux fabricants d'aérostructures pour les avions commerciaux, les plateformes de défense, et les jets d'affaires/régionaux. Avec une expertise dans les solutions de fabrication d'aluminium et de composites de pointe, les produits phares de la société incluent les fuselages, les ailes intégrées et les composants d'aile, les pylônes, et les nacelles. Nous nous appuyons sur des décennies de conception et de fabrication pour être le fournisseur le plus innovant et fiable d'aérostructures militaires et de matériaux spécialisés thermorésistants, permettant aux avions de combat d'exécuter des missions complexes et critiques. Spirit est également au service du marché secondaire pour les jets commerciaux et d'affaires/régionaux. Basé à Wichita, dans le Kansas, Spirit dispose d'installations aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Malaisie et au Maroc. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter spiritaero.com.

