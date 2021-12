STRATUS S'ASSOCIERA À NOVACAP POUR ACCÉLÉRER SA CROISSANCE





MONTRÉAL, le 23 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Novacap, un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, a annoncé aujourd'hui avoir clôturé la transaction annoncée le 21 octobre 2021, visant à acquérir Stratus Networks (" Stratus "). Fondée en 1998 par les co-PDG John Petrakis et Kevin Morgan, Stratus est un des principaux fournisseurs de services d'infrastructure de télécommunications aux entreprises en Illinois. Stratus offre une gamme complète de produits pour les entreprises comprenant des services de données, infonuagiques et de téléphonie grâce à son réseau de fibre optique.

John Petrakis et Kevin Morgan continueront à assumer leurs rôles de co-PDG à la tête de Stratus et demeureront actionnaires importants de l'entreprise.

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario. Pour plus de renseignements, visitez le site: www.novacap.ca

À propos de Stratus Networks

Fondée en 1998, Stratus est devenue l'un des principaux fournisseurs de services d'infrastructure de télécommunications aux entreprises de l'Illinois central. Depuis sa création, Stratus a investi et construit un réseau de qualité supérieure, une gamme complète de produits, des services auxiliaires, ainsi que développé des partenariats et des systèmes opérationnels exclusifs afin d'offrir le meilleur service disponible à ses clients. La société possède, loue et exploite un vaste réseau de fibres optiques pour offrir une gamme complète de solutions, notamment des solutions de données, de cloud computing et de téléphonie, qui lui permettent de répondre aux besoins de près de 1 000 entreprises clientes très diversifiées, principalement dans les secteurs des services financiers, de la santé et des télécommunications. Pour plus d'informations sur Stratus, visitez le site www.stratusnet.com.

SOURCE Novacap Management Inc.

Communiqué envoyé le 23 décembre 2021 à 06:00 et diffusé par :