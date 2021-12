Des étudiants de DKU reçoivent les prestigieuses bourses Rhodes et Schwarzman





KUNSHAN, Chine, 23 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Deux étudiants de la classe inaugurale de l'Université Duke Kunshan (DKU) ont été sélectionnés pour recevoir des bourses Rhodes et Schwarzman.

Ege Kaan Duman est le premier étudiant de DKU à devenir lauréat d'une bourse Rhodes, la plus ancienne bourse internationale au monde, tandis que Wanying He est la première étudiante de l'université à être nommée boursière Schwarzman.

M. Duman, qui suit des études en santé internationale, prévoit de préparer un master philosophie en anthropologie médicale. Ses projets de recherche se concentreront sur l'éthique médicale et la narration médicale comparative. Il aspire à se battre en faveur de la santé et des soins de santé partout dans le monde.

« Recevoir cette bourse est un très grand honneur et une occasion sans précédent, a déclaré M. Duman, qui est aussi le premier étudiant turc élu dans le cadre du processus de sélection mondial. J'ai montré qu'il est possible de réaliser de grandes choses, quelles que soient les circonstances. Dans le même temps, cette bourse est une énorme responsabilité, car les gens s'attendront à ce que je sois capable de changer le monde. »

Wanying He obtiendra une licence en sciences des données l'été prochain. Sur près de 3 000 candidats mondialement, elle fait partie des 151 lauréats choisis pour rejoindre la septième classe de boursiers Schwarzman.

« Je suis très heureuse de me joindre à ce programme, a-t-elle déclaré. J'ai déjà rencontré un grand nombre de boursiers Schwarzman anciens et cette communauté me semble très accueillante. »

Scott MacEachern, vice-chancelier des affaires académiques, s'est dit fier des deux boursiers. Il espère que leur exemple inspirera d'autres étudiants de premier cycle à viser un tel niveau d'excellence.

Chaque année, la Rhodes Trust accorde une bourse à environ 100 étudiants talentueux du monde entier afin de couvrir le coût de trois années d'études de cycle supérieur à l'Université d'Oxford.

Les critères de sélections sont l'intelligence, le caractère et la volonté de servir, entre autres qualités. Parmi les anciens boursiers figurent l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, et les lauréats du prix Nobel, Michael Spence, Howard Florey et John Eccles.

L'un des programmes de bourse les plus sélectifs au monde, Schwarzman Scholars aide les jeunes leaders de la Chine, des États-Unis et du monde entier à étudier sur le campus ultramoderne du Schwarzman College, à l'Université Tsinghua de Beijing.

Les étudiants sont sélectionnés pour leur potentiel en matière de leadership, leur esprit entrepreneurial et leur volonté de comprendre d'autres cultures. La bourse permet aux étudiants sélectionnés d'acquérir des compétences en leadership en couvrant pendant un an le coût d'un master en affaires internationales, avec une spécialisation en économie, en études internationales ou en politique publique.

