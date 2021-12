Comment les entreprises Global Fortune 500 abordent la connectivité et l'IoT avec Tuya Smart





SANTA CLARA, Californie, 23 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Tuya Inc. (« Tuya Smart » ou la « Société ») (NYSE: TUYA) un fournisseur mondial de services de plate-forme de développement IoT, a accueilli des dirigeants d'Orange, le leader mondial des télécoms et de Sharp Consumer Electronics Europe (« Sharp Europe »), le développeur mondial de produits et d'appareils électroniques innovants, pour discuter des perspectives et des défis de l'IoT pour la région européenne.

Alors que les entreprises prennent de plus en plus conscience de l'Internet des objets (IoT), l'industrie de l'IoT est entrée dans une nouvelle phase de développement. N'hésitant plus à se demander si les déploiements de l'IoT sont nécessaires, les entreprises adoptant l'IoT sont désormais plus préoccupées par la manière de sécuriser de meilleurs déploiements.

Selon une étude intitulée « Five Best Practices of Leading IoT Adopters » réalisée par Oracle, 64 % des décideurs de l'IoT interrogés disent préférer les solutions prêtes à l'emploi (OTS) aux déploiements personnalisés adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise. En effet, ces solutions prêtes à l'emploi s'appuient sur l'expertise des fournisseurs de services et de plateformes IoT, ce qui les rend faciles à déployer et à utiliser par les entreprises.

Alors, qu'est-ce qui préoccupe le plus les entreprises lors du déploiement de l'IoT ? Et à quoi ressemblera le futur paysage de l'IoT en Europe ? Tuya s'est récemment entretenu avec Nick Chen, Président du Conseil d'administration de Sharp Europe et François-Gaël Ottogalli, CTIO IoT pour B2C chez Orange, deux entreprises figurant au classement Global Fortune 500 et adoptant l'IoT, afin d'obtenir des informations sur ces questions.

Nick Chen a déclaré que Sharp Europe se concentre davantage sur la façon dont les solutions de produits peuvent répondre mieux et plus rapidement aux besoins des consommateurs dans différentes régions géographiques. Chen a également noté que Sharp Europe espère être localisé à la fois dans la conception des produits et l'expansion des catégories, et être en mesure de lancer rapidement des solutions de produits correspondantes pour atteindre la croissance AIoT de Sharp Europe. « Nous voulons être plus localisés pour répondre aux besoins des consommateurs européens. Nous cherchons à le faire en concevant des produits en accord avec les goûts locaux, en proposant des produits audio haut de gamme et en répondant aux exigences de catégories spécifiques. Par exemple, l'Europe enregistre une forte demande pour les produits de plein air. Sharp veut fournir des produits pour ce marché et les combiner avec notre vision de la croissance de l'IoT ».

Pendant ce temps, Orange a les yeux rivés sur l'interconnectivité dans l'ensemble de l'industrie IoT. François-Gaël Ottogalli a déclaré lors de l'événement que l'interconnectivité future rendra possible plus de services. « Chez Orange, nous continuons d'offrir les meilleurs services de notre catégorie aux utilisateurs finaux. Nous pouvons imaginer à l'avenir que la connectivité rendra encore plus de services possibles », a déclaré M. Ottogalli.

Les points de vue de Sharp Europe et d'Orange montrent que les principaux utilisateurs de l'IoT profitent de la toute dernière technologie IoT et de la connectivité pour proposer des produits et services compétitifs adaptés aux marchés locaux. Ils accordent plus d'attention à la manière dont les solutions IoT peuvent être appliquées dans différentes régions géographiques pour favoriser le déploiement rapide et le développement de l'IoT.

Que peuvent donc faire les entreprises pour adopter rapidement l'IoT et tirer parti de la croissance du marché ? Une bonne stratégie pourrait consister à s'associer à une plateforme de développement tierce, ouverte et neutre, telle que Tuya Smart. Parlant de son succès et de son expansion rapide en Europe, Chen a déclaré, « En nous associant à Tuya, nous sommes en mesure de lancer facilement de nouvelles catégories de produits ».

En ce qui concerne les services et la croissance futurs, Ottogalli a commenté : « En combinant notre expérience utilisateur transparente et en nous associant à des plateformes comme Tuya, la connectivité deviendra un excellent domaine pour la croissance des services de qualité ».

À ce jour, Sharp Europe a travaillé avec Tuya Smart pour développer avec succès plusieurs catégories de matériel intelligent, facilitant l'accélération de la marque d'électronique grand public vers un écosystème de dispositifs intelligents. Orange s'est également associée à Tuya Smart pour développer l'application « Orange Smart Home », une solution qui prend en charge le contrôle intégré des appareils domestiques comme les ampoules intelligentes, les prises intelligentes et les caméras de sécurité. La discussion souligne que l'ère des produits intelligents autonomes est terminée, tandis que l'ère des écosystèmes interconnectés IoT arrive.

Ces présentations de haut niveau avec Orange et Sharp Europe faisaient partie du forum en ligne de Tuya « Global Smart Connectivity: Sharing, Openness, Opportunities » (Connectivité intelligente mondiale : partage, ouverture, opportunités), réunissant des experts du secteur et d'éminents partenaires de toute la région européenne, notamment des représentants de Calex, EPS, TÜV SÜD, Wizlynx Group, BSI et UK Aurora. Pour visionner les présentations des dirigeants et des experts, veuillez consulter le site : https://www.tuya.com/activity/eur2021onlineforum

