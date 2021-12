SoftServe et SingularityDAO s'associent pour concevoir des solutions logicielles destinées aux actifs crypto





SoftServe, autorité numérique et société de conseil, de premier plan, s'associe avec SingularityDAO afin de proposer des solutions informatiques de niveau entreprise, destinées à la blockchain et à la finance décentralisée. SingularityDAO propose à l'univers crypto des solutions de gestion de portefeuille, alimentées par l'IA, semblables à celles proposées par les fonds de couverture de la finance traditionnelle, sans toutefois les barrières empêchant les petits investisseurs de participer.

« Cette alliance apporte une innovation et un savoir-faire logiciel sans précédent à l'univers crypto », a déclaré Chris Poulin, directeur technologique de SingularityDAO. « SoftServe s'inscrit à la pointe des services et du conseil informatique concernant les infrastructures techniques de données, les systèmes et la sécurité au niveau du réseau, ainsi qu'en matière de bonnes pratiques relatives au cycle de vie du développement des logiciels. Grâce aux compétences d'experts en données du marché des cryptomonnaies, de SingularityDAO, ainsi qu'à ses bonnes pratiques en matière de finance décentralisée, SoftServe a tous les atouts pour saisir davantage d'opportunités sur le marché des prestations informatiques dans la catégorie émergente des cryptomonnaies. »

« Je suis convaincu que l'univers crypto oriente notre monde vers un changement tectonique », a déclaré Alex Chubay, directeur technologique de SoftServe. « Les projets dans l'univers crypto et Web 3 méritent une attention toute particulière en raison de leur haut niveau d'innovation et de l'impact considérable qu'ils sont susceptibles de produire sur le tissu de nos sociétés. Ce partenariat nous permettra de renforcer notre position dans la création de nouveaux instruments financiers décentralisés, et dans l'application de notre savoir-faire en IA en direction de la blockchain, de la finance décentralisée et de la crypto, et à terme, de propulser SoftServe au premier plan de cet univers. »

En raison de la numérisation du système financier mondial, l'adoption de technologies financières décentralisées, de la part des entreprises enregistre une croissance rapide qui alimente la demande en faveur des technologies émergentes. Tirant parti de l'expérience pratique en matière d'IA, d'apprentissage automatique, de blockchain et autres technologies, SoftServe et SingularityDAO transformeront cette demande en cas d'utilisation dans la vie réelle, dans l'univers de la finance décentralisée et de la crypto.

« La mission de SingularityDAO consistant à démocratiser les outils de qualité, des fonds de couverture n'est pas simple », a déclaré Marcello Mari, PDG de SingularityDAO. « Cela nécessite les compétences d'acteurs mondiaux parmi les meilleurs et les plus expérimentés dans les domaines de la science des données, de l'ingénierie et de la construction d'infrastructures. Dès notre première réunion, il est apparu évident que SoftServe correspondait exactement à l'expert que nous recherchions. Je pense qu'il est rare de constater un tel alignement en termes d'intentions et de points de vue avec une si grande entreprise. Ensemble, nous bâtirons l'infrastructure de données principales, destinée à l'analyse de l'univers crypto. »

SingularityDAO conçoit un ensemble avancé d'outils destinés à l'analyse du marché de la crypto et de la finance décentralisée, qui seront utilisés pour évaluer les conditions de marché et prendre des décisions éclairées grâce à l'IA. SoftServe sera chargée de veiller à ce que l'IA utilisée par SingularityDAO s'appuie sur des données propres et fiables, de manière rapide et cohérente. SoftServe se concentrera également sur les bonnes pratiques en matière de sécurité, afin de protéger les actifs de transaction de plusieurs millions de dollars, gérés par SingularityDAO, en veillant à ce que les transactions respectent les normes de sécurité les plus élevées.

