CES 2022 : Seoul Semiconductor exposera toutes les sources lumineuses, notamment le MICRO DISPLAY requis pour la conduite autonome des véhicules du futur





Au salon CES 2022, Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), une société mondiale de semi-conducteurs optiques, fera la démonstration d'un Micro Display pour véhicule (WICOP mc), outil permettant de communiquer avec les piétons ou les conducteurs arrivant en sens inverse pendant la conduite autonome, ainsi que d'une solution pour stériliser l'air à bord du véhicule. En outre, la société présentera un phare intelligent à faisceau de conduite adaptatif (Adaptive Driving Beam: Intelligent Headlamp), WICOP ADB, qui améliore la visibilité des véhicules ou des piétons arrivant en sens inverse pendant la conduite. WICOP, la technologie de base de ces deux solutions (WICOP mc et WICOP ADB), a déjà été appliquée à environ 10 % des véhicules à travers le monde.

Jusqu'ici, l'accent a été mis sur le développement de technologies permettant de prévenir les accidents de la route et d'assurer la sécurité des conducteurs. Cependant, la technologie qui donne la priorité à la commodité et à la sécurité non seulement des conducteurs mais aussi des passagers, des piétons, des cyclistes ou d'autres conducteurs de véhicules, acquiert peu à peu une importance majeure. La technologie de stérilisation intérieure automobile visant à sécuriser l'air à l'intérieur du véhicule, et la technologie de communication par éclairage, qui peut rassurer les conducteurs d'autres véhicules ou les piétons lorsque le conducteur d'un véhicule autonome est absent ou distrait, font notamment l'objet d'une grande attention.

Avec le développement des systèmes de conduite autonome, la technologie qui permet aux véhicules de reconnaître les objets environnants est également en cours de développement. La luminosité actuelle des écrans LCD ou OLED, inférieure à 1 000 nits, présente en effet des limites dans la mise en oeuvre de la communication par éclairage avec les piétons ou d'autres véhicules. En outre, le grand format des puces d'affichage à LED existantes ne permet pas d'exécuter correctement un message nécessaire sur le petit pare-chocs ou à l'extérieur du véhicule. WICOP mc de Seoul Semiconductor, résistant à la poussière et à l'humidité, offre un écran de 5 000 nits, huit fois plus lumineux que l'écran LCD existant, et apte à l'affichage de messages clairs.

Seoul Semiconductor mène actuellement des expériences de stérilisation de véhicule, en utilisant une vraie voiture dans son laboratoire interne, pour étudier la sécurité des passagers contre diverses bactéries et virus. Au salon CES 2022, Seoul Semiconductor présentera à ses clients VIP une solution capable de stériliser en 10 minutes plus de 90 % des virus en suspension dans l'habitacle. Seoul Semiconductor commencera en janvier la production en série de sa technologie de stérilisation, Violeds, dans les locaux de l'un des cinq plus grands constructeurs mondiaux.

« Seoul Semiconductor est la seule entreprise au monde, capable de produire et fournir une solution complète pour toutes les sources lumineuses, de l'EPI au PKG, en passant par les LED UV requises pour les automobiles, les LED bleues, vertes, rouges, à l'IR, et même les diodes laser VCSEL », a déclaré un responsable de Seoul Semiconductor. « Au CES 2022, l'innovation de toutes les solutions sera divulguée séparément aux clients VIP ayant reçu une invitation spéciale. »

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor est le deuxième plus grand fabricant mondial de LED, classement qui exclue le marché captif, détenant plus de 10 000 brevets. Sur la base d'un portefeuille de produits différencié, Seoul propose une large gamme de technologies et produit en série des produits LED innovants pour l'éclairage intérieur et extérieur, l'automobile, les produits informatiques de type téléphones mobiles, écrans d'ordinateur et autres applications, ainsi que le domaine des produits UV. La société est la première au monde à mettre au point et à produire en série des produits qui sont en train de devenir la norme de l'industrie LED et à dominer le marché mondial, avec notamment : WICOP, une LED sans boîtier ; Acrich, une LED haute tension alimentée en courant alternatif ; nPola, une LED d'une puissance 10 fois supérieure aux LED conventionnelles ; Violeds, une LED de technologie propre ultraviolette de pointe ; une LED à filament de technologie électroluminescente toutes directions ; SunLike, une LED à spectre naturel, et bien plus encore. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

