iXensor confirme que le test antigénique PixoTest® pour le dépistage de la COVID-19 détecte Omicron et les autres principaux variants préoccupants

iXensor, société pionnière de la santé mobile, déclare que son test antigénique COVID-19 basé sur la vision par ordinateur, PixoTest®, détecte efficacement tous les principaux variants du SARS-CoV-2, y compris le variant Omicron (B.1.1.529), après avoir mené deux études de validation.

En réponse aux nouvelles vagues de la pandémie de COVID-19 causées par le variant Omicron à travers le monde, iXensor a réalisé une analyse in silico suivie d'une validation en laboratoire en utilisant la protéine recombinante du variant Omicron. L'étude in silico a évalué les séquences d'acides aminés de la protéine N de type sauvage et du variant Omicron (P13L, E31del, R32del, S33del, R203K, G204R) et permis de conclure que ce dernier peut être détecté par le test antigénique PixoTest® contre le COVID-19. De plus, dans le cadre de l'étude portant sur la protéine recombinante, le PixoTest® atteint la même limite de détection (0,25 ng/ml) sur ces variants préoccupants que sur le type sauvage original de SARS-CoV-2 utilisé comme élément de contrôle.

Les résultats des deux études affirment que le test antigénique PixoTest® pour le dépistage de la COVID-19 peut détecter efficacement le dernier variant Omicron, parallèlement aux confirmations obtenues en ce qui concerne les variants Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1) et Delta (B .1.617.2) du SARS-CoV-2. Plus important encore, la sensibilité du test antigénique PixoTest® pour le dépistage de la COVID-19 n'est pas affectée par Omicron et les autres variants suscitant des préoccupations.

Bien que des vaccins soient maintenant largement disponibles, Omicron est plus susceptible d'entraîner une explosion du nombre de cas et de bouleverser le paysage de la pandémie à travers le monde. Les tests rapides qui ne sont pas en mesure de détecter ce variant cachent une perspective inquiétante, puisque les résultats faussement négatifs comportent le risque de bercer les gens dans un faux sentiment de sécurité.

Le PDG d'iXensor, le Dr Carson Chen, a commenté : « Aujourd'hui plus que jamais, des tests fréquents pour détecter Omicron demeurent un élément essentiel de la réponse à la COVID-19 visant à préserver la vie sociale, à assurer la sécurité des employés et des étudiants et à permettre à chacun de voyager à nouveau sans crainte ».

À propos d'iXensor

iXensor, société pionnière de la santé mobile, transforme les smartphones en instruments de diagnostic médical mobiles de qualité laboratoire. En 2017, iXensor a lancé le système de surveillance de la glycémie PixoTest®, premier test sanguin basé sur une caméra de smartphone approuvé par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA). Prenant appui sur sa plate-forme PixoTech®, iXensor s'est aventurée dans l'autotest à domicile et le diagnostic clinique sur le lieu de soins pour les maladies infectieuses, la santé des femmes, le diabète et les maladies cardiovasculaires.

