OPEX® Corporation exerce ses droits de propriété intellectuelle et dépose plainte pour violation de brevet

OPEX Corporation, un fournisseur mondial de solutions innovantes d'automatisation pour les entrepôts, les documents et le courrier, a annoncé aujourd'hui avoir déposé des plaintes pour contrefaçon de brevet auprès de l'ITC (Commission du commerce international des États-Unis) et du tribunal de district de l'Eastern District de Pennsylvanie contre HC Robotics (alias Huicang Information Technology Co., Ltd.) de Hangzhou, en Chine («HC Robotics») et Invata LLC (active sous le nom d'Invata Intralogistics) basée à Conshohocken en Pennsylvanie («Invata»). Ces plaintes sont fondées sur la fabrication, l'utilisation, l'offre à la vente, la vente et/ou l'importation de rayonnages automatisés et de systèmes automatisés de stockage et d'extraction, des véhicules associés, des logiciels de contrôle associés et de leurs composants.

OPEX propose des solutions dynamiques d'exécution pour l'e-commerce utilisant des robots d'entrepôt évolutifs qui assurent vitesse et précision et rationalisent la chaîne d'approvisionnement, depuis le stockage et la préparation des stocks jusqu'au tri et à l'expédition. OPEX fournit en outre une technologie de micro-exécution qui optimise l'espace et garantit l'exécution d'une livraison sans faille du dernier kilomètre, et propose des solutions de logistique inverse qui accélèrent considérablement les opérations de retour et d'échange avec une main-d'oeuvre réduite, d'où une augmentation des revenus.

Dans ses plaintes, OPEX affirme que HC Robotics et Invata enfreignent plusieurs brevets d'OPEX qui visent à améliorer les produits Sure Sort® et Perfect Pick® d'OPEX ainsi que les véhicules iBOT® associés. Commentant ce recours à la justice, James Liebler, vice-président des affaires générales et juridiques d'OPEX Corporation, a déclaré: «OPEX s'est engagé et reste déterminé à mettre sur le marché des systèmes innovants d'automatisation des entrepôts. Nous respectons la propriété intellectuelle d'autrui et nous attendons des autres qu'ils respectent la nôtre. Nous défendrons toujours vigoureusement notre propriété intellectuelle et, dans les circonstances présentes, nous avons estimé qu'il était nécessaire d'intenter ces actions.»

OPEX Corporation fournit des services d'automatisation de nouvelle génération à des clients du monde entier, notamment des solutions d'automatisation destinées à l'entreposage, aux documents et au courrier. Sise à Moorestown et possédant des installations à Pennsauken, dans le New Jersey, à Plano (Dallas), au Texas, en France, en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni, OPEX compte plus de 1 450 employés qui s'engagent à repenser et à proposer des solutions technologiques uniques, innovantes et évolutives capables de répondre aux défis commerciaux d'aujourd'hui.

