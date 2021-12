Curia présente une solution ARNm complète





Curia, anciennement AMRI, chef de file de la R&D et de la fabrication sous contrat, présente sa solution d'ARN messager (ARNm), qui englobe la découverte, le développement de processus et la production de substances médicamenteuses à base d'ARNm, ainsi que la fabrication de lipides à grande échelle, la formulation et le développement de nanoparticules lipidiques (LNP) pour des services de remplissage-finition stérile de grande envergure.

La solution ARNm de Curia a été conçue pour simplifier le développement et la livraison de produits à base d'ARNm, destinés à divers domaines thérapeutiques, comme le cancer, les maladies cardiaques et les maladies chroniques, sans compter son application commune dans les vaccins.

"L'impact extraordinaire de l'ARNm dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 illustre sa capacité à sauver et à améliorer des vies", déclare John Ratliff, président-directeur général de Curia. "L'ARNm peut potentiellement jouer un rôle déterminant pour dépasser la limite des traitements visant à répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Les capacités de Curia permettent aux clients d'accélérer la découverte et le développement de thérapies ARNm de nouvelle génération, allant de l'idée conceptuelle à la guérison."

L'équipe de Curia offre une solide combinaison d'expertise avérée, de rapidité et de fiabilité dans la recherche, le développement de processus et la fabrication, permettant d'accélérer les délais de développement des produits ARNm :

Découverte

La solution ARNm de Curia allie une expertise et des succès avérés dans des disciplines scientifiques majeures, notamment la biologie moléculaire, la production et l'analyse de protéines, les enzymes, les nucléosides et les lipides. La plateforme est en mesure de fournir des structures de haute qualité grâce à ses capacités de recherche et d'analyse internes, réduisant ainsi les délais de livraison.

Développement de substances médicamenteuses lipidiques et à base d'ARN à travers la fabrication

Les capacités de Curia englobent la production d'ADN plasmidique, la fabrication d'enzymes et de nucléosides dans des quantités allant du gramme au kilogramme, le développement de substances médicamenteuses et la fabrication de substances cliniques destinés aux premiers essais cliniques chez l'humain. Ses cinq sites répartis en Californie et dans le Massachusetts assurent une production éprouvée de plasmides pour des substances médicamenteuses à ARNm "traditionnelles" et auto-amplifiées. La fabrication conforme aux BPF à l'échelle clinique pour les premiers essais sur l'homme est renforcée par des capacités d'analyse internes servant à tester et à commercialiser les produits.

Curia a fait ses preuves dans le développement rapide de nombreux lipides spécialisés pour les applications d'ARNm et est en mesure de fabriquer des lipides à l'échelle de la tonne métrique, en parfaite conformité avec les BPF. Les scientifiques de Curia sont experts dans le couplage pour la synthèse avec des séparations et des purifications très performantes des substances actives et des excipients fonctionnels.

Développement de la formulation des nanoparticules lipidiques, tests et remplissage-finition stérile par le biais de la fabrication

La solution ARNm de Curia offre des capacités de formulation complexe et une solide expertise en matière de liposomes et de nanoparticules lipidiques, grâce à ses experts scientifiques. Pour compléter son offre complète, Curia dispose d'une capacité de remplissage-finition stérile aseptique clinique et commercial. Ses installations assurent le développement de procédés et la production de substances cliniques pour les premiers essais sur l'homme, jusqu'à la production commerciale complète de produits de dosage injectables à base d'ARNm, dans le respect des normes BPF.

À propos de Curia

Curia, anciennement AMRI, est une organisme leader de recherche, développement et fabrication sous contrat qui fournit à la clientèle du secteur pharmaceutique et biopharmaceutique des produits et services, allant de la R&D à la fabrication commerciale. Les 3 700 employés de Curia, présents sur 29 sites aux États-Unis, en Europe et en Asie, aident leurs clients à passer de la simple curiosité à la guérison. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site CuriaGlobal.com.

