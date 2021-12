Son Excellence Justin Sun, ambassadeur, fondateur de TRON, et vainqueur de l'enchère de Blue Origin, emmène avec lui cinq coéquipiers dans l'espace dans le cadre de la campagne « Sea of Stars »





Son Excellence Justin Sun, ambassadeur, représentant permanent de la Grenade auprès de l'OMC, et fondateur de TRON, a annoncé aujourd'hui avoir placé l'enchère gagnante pour le premier siège dans la fusée inaugurale New Shepard de Blue Origin. L'intégralité de l'enchère d'un montant de 28 millions USD a été reversée à la fondation Club for the Future de Blue Origin, qui a ensuite bénéficié à 19 organismes de bienfaisance basés dans l'espace, afin d'inciter les générations futures à poursuivre des carrières dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM), et de contribuer à imaginer l'avenir de la vie dans l'espace. Son Excellence Justin Sun et cinq coéquipiers prendront place à bord de la fusée New Shepard en 2022. Son Excellence M. Sun sera le premier Grenadien, diplomate international et dirigeant du secteur de la blockchain, à se rendre dans l'espace. Il emportera avec lui le drapeau de la Grenade lors de son voyage.

Blue Origin, dont la vision repose sur un avenir dans lequel plusieurs millions de personnes vivront et travailleront dans l'espace au profit de la Terre, a achevé son premier vol habité le 20 juillet, en rentrant avec succès de l'espace suborbital au-delà de la ligne de Kármán, frontière de l'espace internationalement reconnue.

Dans le cadre de ce voyage planifié, Son Excellence Justin Sun lance la campagne « Sea of Stars », baptisée du nom de l'idiome chinois « ???? », pour signifier que la Terre est le lieu où débute le chapitre de la vie humaine pour les générations futures, et non là où il se termine. La campagne sans limite, Sea of Stars représente véritablement la prochaine frontière. Au cours des prochains mois, Son Excellence M. Sun nommera les cinq femmes et hommes exceptionnels qui l'accompagneront lors de ce voyage. Parmi les nominés pourraient figurer un membre de la communauté TRON DAO, comprenant des détenteurs de longue date de TRX, BTT, JST, SUN, NFT, et WIN, ainsi que d'autres dirigeants exceptionnels issus des univers de la mode, de l'art, de la technologie, de l'exploration spatiale et de l'entrepreneuriat. Les informations relatives à la procédure et aux critères de nomination seront annoncées au cours des prochains mois.

« Grâce au développement rapide du secteur de l'aérospatial commercial, le fait d'aller dans l'espace pourrait devenir un rêve que chacun pourrait réaliser une fois dans sa vie. Nous entrons dans la merveilleuse ère du vol spatial. Ce voyage exceptionnel nécessite qu'un plus grand nombre de personnes s'impliquent », a déclaré Son Excellence M. Sun. « L'initiative de Blue Origin consistant à emmener un plus grand nombre de personnes dans l'espace pour découvrir la Terre, notre maison commune et singulière, est tout simplement extraordinaire. Club for the Future offre un moyen d'utiliser cette expérience pour inciter les jeunes du monde entier à rêver et concrétiser leurs rêves dans les domaines des sciences, des technologies et de l'exploration spatiale. Je me suis senti obligé de contribuer à faire avancer cette vision via mon enchère. »

