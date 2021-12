BOIS D'OEUVRE - La FIM-CSN juge qu'Ottawa a raté le bateau





MONTRÉAL, le 22 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) salue la décision d'Ottawa de contester devant les tribunaux les droits de douane imposés récemment par le gouvernement américain sur le bois d'oeuvre canadien.

Toutefois, la FIM-CSN déplore que le gouvernement fédéral n'ait pas réglé «?une fois pour toutes?» son différend avec Washington lors des dernières négociations sur le libre-échange. Il presse Ottawa d'accorder une aide temporaire à l'industrie à l'aube d'une nouvelle bataille juridique qui s'annonce «?longue et coûteuse?».

«?Lors des dernières négociations, on a choisi de sauver l'industrie de l'automobile, mais pas celle de la forêt, résume Louis Bégin, président de la FIM-CSN. On a raté un rendez-vous historique.?»

«?Même si on finit par gagner en fin de compte, chaque bataille juridique est longue et coûteuse, ajoute-t-il. Et pendant ce temps, des régions perdent leur scierie et des travailleurs perdent leur emploi.?»

Une guerre qui n'en finit plus

Depuis près de 40 ans, les Américains mènent une guerre douanière sans relâche contre le bois d'oeuvre canadien, qu'ils estiment ne pas être vendu à sa juste valeur marchande. Une prétention unanimement rejetée par les gouvernements, les entreprises et les syndicats canadiens.

En 2020, Ottawa et Québec ont finalement eu gain de cause devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui a rejeté les arguments du département du Commerce des États-Unis (DOC) voulant que le bois d'oeuvre canadien soit subventionné.

Mais en novembre dernier, les États-Unis sont revenus à la charge. Ils ont doublé les droits compensatoires sur les importations de bois d'oeuvre canadien qui sont passés de 8,99 % à 17,9 %.

Un scénario connu

Plus tôt cette semaine, la ministre fédérale du Commerce international, Mary Ng, a indiqué qu'elle contestera ces droits compensatoires en vertu de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

«?On va encore jouer dans le même film, remarque Louis Bégin. L'argent qu'on devra mettre de côté au cas où on perdrait notre cause, c'est autant d'argent qu'on ne pourra pas investir pour moderniser nos usines, accroître notre productivité, réduire notre consommation d'énergie et sauver la forêt québécoise menacée par les changements climatiques.?»

«?Les gouvernements doivent aider l'industrie à traverser cette période difficile et à préserver les emplois?», conclut le président de la FIM-CSN.

L'industrie canadienne du bois d'oeuvre emploie près de 185?000 travailleurs au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario.

À propos

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 25?000 travailleuses et travailleurs réunis dans plus de 320 syndicats à travers toutes les régions du Québec, notamment dans l'industrie forestière.

Avec plus de 320?000 membres répartis dans 2000 syndicats, huit fédérations et 13 conseils centraux, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est la deuxième centrale syndicale au Québec. Elle oeuvre pour une société solidaire, démocratique, équitable et durable.

