La Chambre prend acte du dépôt d'un budget équilibré par la Ville de Montréal





MONTRÉAL, le 22 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte du dépôt du budget de la Ville de Montréal présenté aujourd'hui par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la présidente du comité exécutif et responsable des finances, Dominique Ollivier

« Le dépôt d'un budget équilibré pour le début du mandat de l'administration de Valérie Plante est un geste responsable. Nous saluons la poursuite des efforts de réduction de l'écart de taxation entre les immeubles résidentiels et non résidentiels. Limiter l'augmentation des taxes foncières à 2% est une bonne décision dans le contexte d'incertitude que nous connaissons, sans compter que les Montréalais demeurent parmi les plus imposés en Amérique du Nord?», a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre se questionne par ailleurs sur l'augmentation des droits de mutation pour les résidences d'une valeur de 2 millions et plus, compte tenu de la forte hausse des valeurs des propriétés observée à Montréal », a précisé Michel Leblanc.

« La situation budgétaire de la Ville demeure précaire. Il faudra des transferts significatifs de la part des gouvernements du Québec et du Canada. La Chambre s'engage à soutenir les démarches de la Ville pour obtenir le niveau de financement requis, notamment pour soutenir les sociétés de transport collectif,?dont la STM, qui se voit confrontée à une réduction de son niveau de service », a conclu Michel Leblanc.

