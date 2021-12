Risen Energy atteint un nouveau record de 23,65 % d'efficacité de module à hétérojonction





NINGBO, Chine, 22 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Risen Energy Co., Ltd (« Risen Energy ») a récemment annoncé que TÜV Rheinland, un organisme tiers de test et de certification de premier plan au monde, a confirmé que sa série de modules à hétérojonction à haute efficacité a atteint une puissance maximale de 721,016 W et une efficacité du module de 23,65 %, battant une fois de plus son propre record de 23,08 % établi en juillet 2021. En tant que leader de la technologie à hétérojonction (HJT), Risen Energy a battu son propre record du monde HJT trois fois en un an, repoussant constamment les limites et réalisant de nouvelles innovations technologiques.

Le module combinait les dernières technologies de cellules à hétérojonction et d'emballage avancées, avec une cellule HJT à ultra-haute efficacité et une perte d'emballage de module ultra-faible, réalisant ainsi une amélioration constante de l'efficacité. De plus, la société fabrique des cellules et des modules à hétérojonction avec un taux bifacial supérieur à 80 %, un excellent coefficient de température et trois fois l'exigence de fiabilité CEI, devenant un élément indispensable dans la transformation de la façon dont l'énergie est créée et délivrée. Avec ses avantages de rendement élevé et de production d'énergie élevée, la part de HJT sur le marché photovoltaïque est en constante augmentation.

Liu Yafeng, directeur principal de la R&D de Risen Energy, a déclaré : « Chez Risen Energy, nous nous sommes consacrés à la recherche et au développement de la technologie des modules cellulaires à haute efficacité, afin de créer des produits plus efficaces et fiables et de fournir à nos clients des avantages de production d'électricité plus élevés et des coûts d'électricité inférieurs. Tous les résultats que nous avons obtenus sont l'incarnation de nos atouts techniques qui renforcent encore notre confiance dans le développement de technologies et de produits innovants. Pour l'avenir, Risen Energy continuera à faire des investissements en R&D qui facilitent la recherche et le développement de solutions de cellules et de modules plus efficaces, qui répondent aux besoins de la transformation de l'énergie verte et qui contribuent à ouvrir l'ère mondiale du zéro carbone. »

