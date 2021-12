VOOPOO remporte le prix Ecigclick de la meilleure marque de vapotage pour la seconde année consécutive





Le 15 décembre 2021, le célèbre site britannique d'évaluation de produits de vapotage Ecigclick a annoncé les résultats des prix Ecigclick Vape 2021.

Les produits VOOPOO ont remporté cinq prix, y compris celui de la meilleure marque de vapotage 2021, devenant ainsi la marque de référence à laquelle ce prix a été décerné deux années consécutives.

Cette remarquable récolte de prix annuels couvrant différentes catégories de produits ? de type mod, pod mod, pod ou tank ? prouve à nouveau l'extraordinaire rayonnement de la marque VOOPOO à l'échelle mondiale. Sa gamme diversifiée de produits a été reconnue par le marché et est très bien accueillie par les vapoteurs du monde entier.

Les prix Ecigclick Vape ont attiré plus de 200 marques grand public qui se sont affrontées dans diverses catégories. Plus de 100 000 vapoteurs internationaux issus d'Amérique du Nord, du Royaume-Uni et de l'Union européenne ont participé au vote par e-mail.

Cette année, quatre produits de VOOPOO (ARGUS, DRAG Nano 2, DRAG 3 et TPP-X POD TANK) ont respectivement remporté les prix de meilleur kit de vapotage pour débutants, meilleur POD, meilleur MOD et meilleur SUB OHM TANK, grâce aux connaissances de VOOPOO axées sur le consommateur et à une stratégie produit diversifiée.

Les vapoteurs deviennent plus exigeants, parallèlement aux innovations technologiques et aux changements qui interviennent sur le marché. Les produits légers, diversifiés et basés sur un scénario y gagnent constamment en popularité.

C'est dans cette perspective que VOOPOO a investi dans de nouvelles gammes de produits basées sur la valeur créée pour le vapoteur, et que la société a lancé une gamme intégrant les modèles DRAG, VINCI, ARGUS et V afin d'offrir aux vapoteurs des solutions mieux adaptées et de continuer à renforcer l'expérience du vapoteur.

Chaque vapoteur peut trouver sa façon à lui d'expérimenter le vapotage, quels que soient ses goûts et qu'il s'agisse d'un dispositif de type mod, pod mod ou pod. VOOPOO respecte les choix des vapoteurs est diversifie son offre avec plaisir.

VOOPOO poursuivra le développement de son écosystème de produits en faisant en sorte que ses gammes DRAG, VINCI, ARGUS et V puissent s'intégrer les unes aux autres afin que les consommateurs bénéficient d'un écosystème de produits sûrs et fiables, mais également diversifiés et capables de répondre à des besoins qui le sont tout autant.

À propos de VOOPOO

Fondée en 2017, VOOPOO s'est rapidement développée via ses produits DRAG, qui ont été plébiscités par les vapoteurs du monde entier en très peu de temps. Entreprise de haute technologie menant des activités de R et D, de conception, de fabrication et d'image de marque, VOOPOO possède quatre gammes de produits principales : DRAG, VINCI, ARGUS et V. VOOPOO est présente dans plus de 70 pays et régions en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site web et suivez-nous sur IG, Facebook et TikTok.

À propos d'Ecigclick

Ecigclick est l'un des sites dédiés au vapotage caractérisés pas la couverture la plus vaste et par les vapoteurs les plus actifs au monde. Son plébiscite annuel, les prix Ecigclick Vape, est organisé avec succès depuis neuf ans et son classement visionnaire est reconnu et très influent dans le secteur.

AVERTISSEMENT : ce produit peut être utilisé avec des e-liquides contenant de la nicotine. La nicotine est une substance chimique addictive.

Communiqué envoyé le 22 décembre 2021 à 13:35 et diffusé par :