Nanoprecise obtient la certification ATEX et IECEx Zone 0





NEWCASTLE, Angleterre, 22 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Fournisseur de solutions de maintenance prédictive, Nanoprecise Sci Corp est désormais intégralement certifié pour les atmosphères industrielles dangereuses et explosives

Les entreprises IoT industrielles actuelles qui travaillent dans des conditions dangereuses doivent non seulement protéger leurs machines, mais aussi assurer la sécurité de leurs travailleurs. Par exemple, une légère étincelle dans un champ de pétrole et de gaz ou dans une usine de fabrication pourrait déclencher un incendie ou une explosion causant des dommages à l'équipement ou, pire encore, causant la mort d'employés. C'est pourquoi les organisations internationales et les gouvernements ont établi des normes de certification visant à prévenir ces potentielles pertes matérielles ou humaines.

Atex et IECEx sont des normes internationales qui ont été adoptées par de nombreuses organisations pour prévenir de telles catastrophes et pour certifier l'équipement ou le matériel que les utilisateurs finaux n'ont pas à évaluer pour chaque appareil car ils peuvent compter sur l'examen par un tiers. Cela permet une accélération du processus d'adoption ou d'utilisation de l'équipement tout en préservant la sécurité. Une certification Atex ou IECEx est essentielle pour tout matériel pouvant être utilisé dans des environnements explosifs ou dangereux.

Matériel certifié par Nanoprecise - Plug. Play. Paix

Le matériel IoT de Nanoprecise est désormais certifié pour une utilisation dans des environnements dangereux/explosifs et est conforme aux normes Atex et IECEx pour la Zone 0. Notre unique capteur sans fil 6 en 1 ? MachineDoctorTM, peut maintenant être installé dans des atmosphères dangereuses ou explosives et mesurera les vibrations, les émissions acoustiques, le flux magnétique, le régime, la température et l'humidité. Tous nos capteurs ont été soigneusement testés et certifiés selon les normes de l'industrie, assurant ainsi la sécurité des opérations et la protection des travailleurs dans des environnements industriels à atmosphères dangereuses/explosives.

MachineDoctorTM est un outil IoT efficace qui peut être utilisé dans un environnement dangereux et qui apporterait donc des avantages de productivité et de sécurité à vos opérations de fabrication. Le matériel, autrefois limité, certifié de Nanoprecise offre divers avantages pour les zones dangereuses/explosives dans les environnements industriels. Parmi ceux-ci, citons :

1.L'interconnexion

Matériel IoT intrinsèquement sûr qui peut capter 6 flux de données pour surveiller sans fil l'état de vos machines.

2.Capteurs configurables

Les capteurs peuvent être configurés pour répondre à vos besoins et permettent une capture de données transparente. Toutes les mises à niveau du micrologiciel du capteur peuvent être effectuées via OTA (Over The Air).

3.Communication et sécurité

Les capteurs possèdent l'un des standards de communication les plus élevés et permettent un transfert de données fluide à l'aide d'ESim / Cellular / Wi-Fi 2,4/5ghz / NbIoT / 4G / LTE à l'aide du chiffrement AES 256.

4.Intégration

Les capteurs communiquent de manière transparente avec l'infrastructure cloud qui permet ensuite l'intégration avec de plus grands systèmes en utilisant des API générales pour atteindre l'interopérabilité des informations sur un cloud commun ou entre les plateformes cloud.

5.Architecture du système

La solution automatisée intégrale fournit l'agrégation, l'analyse et la distribution des données, en utilisant l'analytique edge ainsi que l'architecture axée sur le cloud. Ceci permet une surveillance en temps quasi réel sans connexion en tout temps, tout en utilisant la grande puissance de calcul disponible sur le cloud.

MachineDoctorTM offre des capacités qui répondent à vos besoins et à ceux de votre secteur, où que vous soyez, de l'edge au cloud. De plus, notre plateforme d'analyse automatisée basée sur l'IA peut être intégrée aux ordinateurs fixes ou aux appareils mobiles pour créer une solution complète pour les industries critiques.

La certification reconnaît notre engagement continu envers la qualité et la livraison clients de produits et de services de pointe qui garantissent la sécurité tout en améliorant l'efficacité globale du fonctionnement de la machine. Contactez-nous pour plus d'informations.

Pour en savoir plus : www.nanoprecise.io ou réservez une démonstration ici : https://bit.ly/3yL4b8O

Contact pour les médias :

Tanmay Mhatre

tmhatre@nanoprecisesc.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1715048/Nanoprecise_ATEX_Certification.jpg

Communiqué envoyé le 22 décembre 2021 à 13:27 et diffusé par :