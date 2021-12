Starwood et CELLS vendent 23 000 m² de bureaux à Hambourg





HAMBOURG, Allemagne, 22 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Les fonds gérés et contrôlés par Starwood Capital Group, par le biais d'une JV avec le partenaire opérationnel CELLS Group, ont vendu deux immeubles de bureaux à Hambourg, Sachsenkamp et Kieler Park, d'une superficie locative totale de 22 900 m² le 1er décembre 2021. Les parties ont initialement acquis le portefeuille en décembre 2017. Sachsenkamp et Kieler Park ont tous deux été vendus à des investisseurs institutionnels européens pour des prix d'achat non divulgués.

Federico Bianchi, Directeur général de Starwood Capital a commenté : « Le degré élevé d'intérêt des investisseurs pour ces propriétés confirme que les actifs de bureaux bien situés et bien gérés continuent d'être recherchés. Au cours des quatre dernières années, notre stratégie d'accroissement de la valeur des deux propriétés a consisté à trouver des locataires de haut niveau, dotés d'une capacité d'engagement supérieure, notamment des entités du secteur public et des entreprises nationales et internationales de premier ordre. »

Thomas Ostermann, Directeur général de CELLS Group a ajouté : « Notre approche pratique de la gestion d'actifs nous a permis de relouer avec succès des espaces sous-loués aux niveaux du marché, ce qui a permis d'atteindre la pleine occupation des deux actifs en seulement deux ans et d'obtenir une augmentation considérable du revenu net d'exploitation. Les deux propriétés se sont avérées très résilientes tout au long de la pandémie et n'ont subi aucun arriéré de loyer. »

Sachsenkamp est un immeuble de bureaux de 6 700 m² à quatre étages, construit en 1991 et partiellement rénové en 2013. La propriété est entièrement louée, le principal locataire étant une société pharmaceutique internationale bénéficiant d'une excellente cote de crédit, occupant environ 40% de la surface locative totale. La gare S-Bahn d'Hammerbrook se trouve à seulement quelques pas de l'établissement.

Kieler Park est un complexe de bureaux de 16 200 m² composé de quatre bâtiments, tous développés en 1994. La propriété est entièrement louée à un groupe diversifié de locataires, le plus grand occupant étant une société de fabrication allemande cotée en bourse. Le complexe est situé dans le sous-marché d'Eimsbüttel à Hambourg, à moins de dix minutes à pied de la très animée Osterstraße et à proximité de la gare « Diebsteich », qui connaîtra une expansion majeure au cours des prochaines années.

Starwood et CELLS Group ont reçu des conseils juridiques de GSK Stockmann et des conseils techniques de CBRE. Les acheteurs ont reçu des conseils juridiques de P + P Pöllath + Partners, des conseils techniques de WBRE et des conseils environnementaux d'Arcadis. CBRE a agi comme intermédiaire.

À propos de Starwood

Starwood Capital Group est une société d'investissement privée qui se concentre sur l'immobilier à l'international, les infrastructures énergétiques, le pétrole et le gaz. La société et ses affiliés disposent de 16 bureaux dans sept pays aux quatre coins du monde et comptent actuellement environ 4 000 employés. Depuis sa création en 1991, Starwood Capital Group a levé près de 65 milliards de dollars de fonds et gère actuellement plus de 105 milliards de dollars d'actifs. Par le biais d'une série de fonds d'opportunité et de Starwood Real Estate Income Trust, Inc. (SREIT), une société de placement immobilier non cotée, la société a investi dans pratiquement toutes les catégories de biens immobiliers à l'échelle mondiale, en changeant de manière opportuniste les classes d'actifs, les zones géographiques et les positions dans la pile de capital, à mesure qu'elle perçoit l'évolution de la dynamique risque/rendement. Starwood Capital gère également Starwood Property Trust (NYSE: STWD), la plus grande société d'investissement en immobilier hypothécaire commercial des États-Unis, qui a déployé avec succès plus de 76 milliards de dollars de capitaux depuis sa création et qui gère un portefeuille de plus de 21 milliards de dollars de créances et de participations. Au cours des 30 dernières années, Starwood Capital Group et ses affiliés ont mis en oeuvre avec succès une stratégie d'investissement qui implique la création d'entreprises sur les marchés privés et publics. Des informations supplémentaires sont disponibles sur starwoodcapital.com.

À propos de CELLS Group

CELLS Group développe, réalise et gère des propriétés résidentielles et commerciales en Allemagne depuis plus de 25 ans.

Une équipe expérimentée de plus de 100 employés à Berlin, Munich, Francfort-sur-le-Main, Hambourg, Düsseldorf et Luxembourg assure une qualité et une durabilité constantes du portefeuille immobilier. La force opérationnelle et la fiabilité font du CELLS Group un partenaire d'affaires reconnu et renommé pour les locataires, les prestataires de services, les investisseurs privés, les family offices et les investisseurs institutionnels.

Depuis sa fondation, CELLS Group a acheté et réalisé des projets pour un volume total de plus de 3,6 milliards d'euros.

Contact :

Tom Johnson

TBJ@ABMAC.COM

(917) 747-6990

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1044107/Starwood_Capital_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 22 décembre 2021 à 12:43 et diffusé par :