Une enquête auprès des consommateurs révèle des désirs croissants pour une assurance intégrée entièrement numérisée, plus flexible et déclenchée par des événements

La société de technologie basée en Irlande, spécialisée dans la fourniture d'expériences entièrement numériques à partir d'assurance intégrée, a mené sa troisième enquête approfondie à travers l'UE et le Royaume-Uni. Les principaux désirs incluaient une assurance voyage, une assurance annulation flexible et une assurance retard.

DUBLIN, 22 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Companjon , La première entreprise technologique européenne spécialisée dans l'assurance intégrée, a annoncé aujourd'hui les résultats de son enquête du quatrième trimestre 2021 sur les comportements et les demandes des consommateurs en matière de voyages, de transports, de billetterie et d'événements, de services bancaires et de technologies financières.

Dans le cadre d'une série en cours, « Embedded Insurance I A Proven Consumer Desire And Business Growth Enabler (L'assurance intégrée I Un moteur éprouvé du désir des consommateurs et de la croissance des entreprises) » est la troisième enquête approfondie de l'entreprise qui recueille des informations sur les attitudes des consommateurs envers les fournisseurs et les perspectives d'avenir. En partenariat avec une entreprise de données et d'informations de premier plan Dynata , l'enquête porte sur un large échantillon de plus de 5 000 personnes issues des principaux marchés, notamment le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne.

Sans surprise, il a révélé que les consommateurs sont les plus attirés par les expériences numériques et les paiements immédiats en matière d'assurance - le traitement automatisé des réclamations et les remboursements instantanés étaient les principales raisons pour lesquelles les consommateurs ont opté pour ce type d'assurance dans tous les secteurs. Pour beaucoup, combiner une expérience numérique avec une couverture d'assurance déclenchée par des événements n'a jamais été aussi réalisable. La génération Y (69 %) et la génération Z (68 %) se sont classés parmi les générations les plus élevées pour avoir déclaré qu'elles achèteraient ce type d'assurance moderne, bien que la génération X (64 %) et les baby-boomers (58 %) y soient toujours ouverts.

L'innovation et la numérisation dans l'assurance séduisent davantage les consommateurs, car Insights montre que les consommateurs ne se sentent pas convaincus d'acheter une assurance traditionnelle non numérique, car près de 30 % ne l'envisageraient pas à l'avenir, un quart d'entre eux étant des personnes à revenu élevé.

Autres informations que les entreprises numériques doivent prendre en compte :

Les fournisseurs peuvent augmenter l'acquisition et la satisfaction en proposant des offres d'assurance intégrées hyper pertinentes, car la plupart des consommateurs sont prêts à changer de fournisseur pour des offres telles que l'assurance retard et l'annulation flexible.

Les offres d'assurance numérique intégrées peuvent créer d'importantes opportunités de revenus pour les entreprises en ligne, car les consommateurs paieront 5 à 15 % de plus pour la qualité de service et la flexibilité.

Si l'annulation flexible avec réclamations automatisées n'est pas disponible pour les consommateurs de tous les secteurs, ils courent le risque de les perdre, car jusqu'à 68 % changeraient de fournisseur pour cette offre.

Les fintech et les néobanques ont la possibilité d'attirer et de satisfaire de nouveaux clients en proposant une annulation flexible. 59 % d'entre eux ont déclaré qu'ils seraient prêts à changer de fournisseur de services bancaires si cela leur était proposé.

Les fintech et les néobanques peuvent tirer parti de l'intégration d'une solution déclenchée par un événement, telle que la cyberassurance intégrée ou la protection de l'écran du téléphone, dans leurs offres.

Les résultats soulignent également que les consommateurs en 2021 sont moins soucieux de s'assurer que les exigences de covid sont respectées par rapport au rapport 2020, Rising Expectation for Add-on Insurance .

« Nous continuons de constater un désir accru d'annulation flexible, de transparence en matière d'assurance et un attrait pour une expérience de réclamation numérique », a déclaré Matthias Naumann, PDG de Companjon.

« Bien que les jeunes générations privilégient naturellement l'assurance numérique intégrée, nous constatons également une ouverture de la génération X et des baby-boomers qui optent également pour cela en raison de ses réclamations automatisées, de ses paiements immédiats et du fait que les risques non traditionnels sont couverts. Les entreprises en ligne doivent envisager d'intégrer une assurance numérique flexible sur leurs plateformes et leur parcours client pour répondre à leurs besoins, leurs désirs et leur offrir la meilleure expérience possible à l'aube de 2022 », a déclaré Matthias Naumann, PDG de Companjon.

À propos de Companjon

Companjon est la première entreprise technologique européenne spécialisée dans l'assurance intégrée, 100 % numérique et sans ennui. Son modèle commercial très réussi permet à l'entreprise de s'associer à des fournisseurs en ligne et à des entreprises numériques de premier plan pour offrir une assurance rapide, flexible et entièrement automatisée à leurs clients, leur offrant ainsi une tranquillité d'esprit si leurs plans changent. Reconnu par Forbes comme un perturbateur technologique qui change la façon dont les gens envisagent l'assurance, Companjon réinvente l'assurance. Pour en savoir plus, allez sur www.companjon.com

