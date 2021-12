« Grindeks » célèbre son 75e anniversaire





RIGA, Lettonie, 22 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le 21 décembre, JSC « Grindeks », premier fabricant pharmaceutique des États baltes, célèbre son 75e anniversaire. « Grindeks » est devenue depuis sa fondation une entreprise pharmaceutique internationale qui a aidé des millions de patients dans le monde entier.

Origines et développement de « Grindeks »

L'histoire de « Grindeks » commence en 1946, lorsque le ministère de la Production alimentaire confie la gestion de l'usine de vitamines et d'hormones à l'Académie des sciences de Lettonie, afin que le site redevienne progressivement un site expérimental. L'usine fabrique à l'époque des produits bien différents de ceux que « Grindeks » produit aujourd'hui : ses principaux produits étaient les concentrés alimentaires, la sauce de soja, le sirop d'onagre, la levure de bière, les mélanges de microéléments, etc.

En 1957, le site est incorporé dans la structure du nouvel Institut de synthèse organique, devenant ainsi l'usine expérimentale de l'Institut de synthèse organique de l'Académie des sciences de Lettonie. Dans la seconde moitié des années 1970, son processus de fabrication est renforcé par des inventions issues des laboratoires de biologie moléculaire et de microbiologie. En parallèle, les technologies de fabrication s'améliorent et le personnel de l'usine parvient à maîtriser la synthèse de nouveaux ingrédients. C'est à cette époque que commence la synthèse du produit de marque de Grindeks, Mildronate®.

En 1991, alors que la Lettonie retrouve son indépendance, l'État letton fonde l'entreprise publique de recherche et de fabrication de médicaments « Grindeks » en s'appuyant sur le modèle de l'usine expérimentale.

Aujourd'hui, le groupe « Grindeks » se compose de JSC « Grindeks » et de ses quatre filiales. Chacune d'entre elles contribue à la croissance du Groupe et fait partie intégrante de la société.

JSC « Kalceks », basée en Lettonie, est spécialisée dans les génériques destinés au segment hospitalier. « HBM Pharma Ltd. », opérant en Slovaquie, est un fabricant de produits pharmaceutiques axé sur la fabrication de solutions injectables pour les ampoules et les comprimés. JSC « Tallinn Pharmaceutical Plant », basée en Estonie, produit des onguents. Enfin, « Namu apsaimniekosanas projekti Ltd. » gère les biens immobiliers de « Grindeks ».

« Grindeks » aujourd'hui

« Grindeks » a enregistré un chiffre d'affaires et un bénéfice records en 2021. Les médicaments destinés aux maladies cardiovasculaires et du système nerveux central ont représenté la majeure partie de ses ventes. L'entreprise exporte ses produits dans 97 pays à travers le monde.

Sa marque et ses valeurs, à savoir l'humanité, la simplicité et la croissance, font partie intégrante de son développement. Le nom « Grindeks » fait référence au professeur David Hieronymus Grindel, premier pharmacien, scientifique naturel, médecin et chimiste de Lettonie. Pour rendre hommage au professeur Grindel, l'entreprise a choisi une fleur, le grindélie, comme un de ses symboles.

Fournissant aux patients de la Lettonie et du monde entier les médicaments dont ils ont besoin, « Grindeks » est l'un des plus grands employeurs et contribuables lettons, avec plus de 13 millions d'euros d'impôts payés en 2021. L'entreprise emploie plus de 800 personnes en Lettonie et le groupe compte 1 500 employés au total.

Juris Hmelnickis, Ph. D., président du conseil d'administration de JSC « Grindeks » : « Tout en étant fière de ce qu'est le groupe Grindeks aujourd'hui, l'équipe estime qu'il n'a accompli qu'une partie du long parcours pour faire partie des cent plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde. Ayant fait carrière chez Grindeks, je peux témoigner personnellement du fait que l'entreprise s'est développée dans un but précis au fil des ans. J'ai commencé à travailler dans l'entreprise il y a plus de 20 ans en tant que stagiaire de laboratoire, et je me réjouissais déjà à cette époque à la perspective de voir l'entreprise croître. Aujourd'hui, tout en dirigeant l'entreprise, je constate chaque jour que c'est grâce au travail professionnel de nos employés et à l'esprit de notre équipe que nous parvenons à atteindre nos objectifs ambitieux et à fournir aux patients les médicaments dont ils ont besoin. »

2021 : anniversaire et contributions à la société

En 2021, à l'occasion de son anniversaire, « Grindeks » a organisé et soutenu une multitude de conférences et de projets qui ont favorisé la coopération entre les professionnels de la santé et l'entreprise pharmaceutique. Au cours de l'année, « Grindeks » a offert un soutien au Prix annuel de médecine, au congrès international BALTANEST 2021 et au Congrès national sur la réadaptation, organisant également une conférence en ligne internationale pour les médecins. La plus haute distinction décernée par « Grindeks », le prix D. H. Grindel, a été remise cette année au professeur Aivars Lejnieks, chef du département des maladies internes à RSU (Université R?ga Stradi??).

Pour célébrer ses 75 ans d'histoire, le premier fabricant pharmaceutique des États baltes a invité les élèves du secondaire d'un bout à l'autre du pays à participer aux « Grindeks Online Brain Games », un événement visant à stimuler l'intérêt des lycéens pour la chimie et les sciences. Le concours s'est déroulé en trois tours, rassemblant plus de 140 équipes provenant des quatre coins de la Lettonie.

En l'honneur de son 75e anniversaire, « Grindeks » a également publié un livre destiné aux familles qui a été tiré à 15 000 exemplaires et distribué à 18 hôpitaux lettons. Contenant des comptes et des jeux, le livre a visé à rendre l'attente à l'hôpital et dans les autres établissements médicaux plus agréable pour les familles avec des enfants.

L'avenir de « Grindeks »

Afin de ne pas s'arrêter aux résultats déjà obtenus et de poursuivre la croissance progressive et durable du groupe à long terme, « Grindeks » accorde une attention particulière à l'amélioration de l'infrastructure de fabrication, qui nécessitera notamment l'achat de nouveaux équipements de fabrication. Par ailleurs, l'entreprise construira un nouveau centre d'innovation à Riga en Lettonie, au 12 rue Asotes. Avec des équipements technologiques modernes, le centre s'appuiera sur des processus de fabrication complexes pour produire des ingrédients pharmaceutiques actifs. Il assurera également la fabrication de nouveaux produits innovants en Lettonie. Ce sera la plus grande usine pharmaceutique de la région balte, dotée de solutions automatisées et à haut rendement énergétique.

L'entreprise développe activement de nouveaux produits et élargit son portefeuille de produits. Le portefeuille de produits de « Grindeks » comprend des médicaments modernes destinés au traitement des maladies cardiovasculaires, du système nerveux central, des maladies oncologiques et du diabète, tandis que JSC « Kalceks » propose des médicaments destinés au segment hospitalier. Actuellement, 64 nouveaux médicaments de JSC « Grindeks » et 42 nouveaux médicaments de JSC « Kalceks » sont en cours de développement.

Kirovs Lipmans, président du conseil d'administration de JSC « Grindeks » : « Cette année, le succès de Grindeks a reposé en grande partie sur la coopération internationale et l'exportation de ses produits vers 97 pays du monde entier. Pour l'entreprise, il sera essentiel de réaliser des investissements judicieux et de mettre en oeuvre des projets orientés vers l'avenir pour maintenir sa croissance. Je suis fier de notre développement et de notre capacité de fournir aux patients des médicaments efficaces et de haute qualité. À l'occasion du 75e anniversaire de Grindeks, je tiens à remercier nos employés qui travaillent chaque jour de manière honnête et responsable, sans qui notre développement ne serait pas possible. Je suis également très reconnaissant envers nos partenaires de confiance, les professionnels de la santé et les patients. »

Durabilité : la protection de l'environnement et l'approche écologique en tant que priorité

Tout en développant et en élargissant sa gamme de produits pour les patients du monde entier, « Grindeks » s'efforce de protéger l'environnement et d'accorder plus de priorité à l'approche écologique.

Cette approche implique non seulement l'utilisation durable des ressources, mais aussi la création d'un environnement écoénergétique, la réduction de la consommation d'électricité et l'introduction de solutions de tri et de réduction des déchets qui sont respectueuses de l'environnement. Dans le cadre de son engagement à protéger l'environnement, « Grindeks » souhaite éliminer complètement la circulation des documents papier au sein l'entreprise d'ici 2025.

