La municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette sera intégrée à la MRC de Papineau

NOTRE-DAME-DE-LA-SALETTE, QC, le 22 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annonce que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette fera partie de la MRC de Papineau, et ce, à compter du 1er janvier 2022.

Le transfert de la municipalité, qui était rattachée à la MRC des Collines-de-l'Outaouais, répond à la demande des élus locaux ainsi qu'à celle des deux MRC concernées. Cette modification lui permettra notamment d'être regroupée avec des municipalités ayant un profil socioéconomique semblable au sien et, ainsi, d'obtenir et d'offrir des services plus adaptés.

« Notre gouvernement est à l'écoute des élus et nous en avons la preuve une fois de plus aujourd'hui. C'est d'abord et avant tout la population de Notre-Dame-de-la-Salette qui bénéficiera de son rattachement à la MRC de Papineau. La Municipalité pourra mieux répondre aux besoins des Salettoises et des Salettois et nous pouvons nous en réjouir. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Le transfert de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette de la MRC des Collines-de-l'Outaouais vers la MRC de Papineau est un dossier pour lequel les élus locaux se sont souvent adressés à moi au cours des dernières années. Ce transfert est un bon exemple de la façon dont les élus peuvent faire plus et mieux dans l'intérêt de leurs collectivités. Je reconnais l'esprit collaboratif derrière le travail des partenaires et je les remercie de leur ouverture dans cette importante démarche pour le milieu. »

Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La MRC de Papineau est très heureuse d'accueillir la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette sur son territoire. Plusieurs possibilités, notamment de développement de projets et de mise en commun de services, pourront être envisagées avec des municipalités qui ont des réalités semblables à celles de Notre-Dame-de-la-Salette. Nous nous affairons présentement à réaliser les interventions requises afin d'effectuer le transfert conformément à l'échéancier établi. »

Benoit Lauzon, préfet de la MRC de Papineau

« Au nom du conseil des maires de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, je désire souhaiter la meilleure des chances à la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette. Ce transfert aura certainement des retombées positives pour l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Je tiens aussi à remercier la Municipalité pour tout le travail qu'elle a effectué depuis la création de la MRC en 1991. Son apport a été grandement apprécié. »

Marc Carrière, préfet de la MRC des Collines-de-l'Outaouais

« Après un travail de longue haleine, la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette est très heureuse de se joindre à la MRC de Papineau. Plusieurs possibilités de développement de projets et de mise en commun de services pourront être envisagées avec des municipalités qui ont des réalités semblables à celles de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Salette. Nous sommes maintenant en position de pouvoir réaliser de manières concrètes les interventions requises afin d'effectuer le transfert en bonne et due forme. En mon nom personnel et au nom des membres du conseil, je tiens à remercier toutes les équipes qui nous ont soutenus durant cette démarche. »

Antonin Brunet, maire de Notre-Dame-de-la-Salette

