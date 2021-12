Covetrus annonce une nouvelle organisation, un nouveau focus et une nouvelle orientation en Europe





Covetrus® (Nasdaq : CVET), le leader mondial des services et technologies de santé animale, a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle en Europe Centrale et du Nord, pour mettre en oeuvre la stratégie de l'entreprise, augmenter l'efficacité opérationnelle et apporter une nouvelle valeur ajoutée en Allemagne et au Royaume-Uni.

Plus tôt cette année, Covetrus avait annoncé le recrutement d'András Bolcskei au poste de Président de Covetrus International. M. Bolcskei est chargé des activités commerciales hors Amérique du Nord. Une phase importante de son plan de développement est annoncée aujourd'hui avec la création d'une nouvelle équipe de direction internationale, une orientation stratégique confirmée et des évolutions clefs pour les succursales britannique et allemande. Il s'agit d'un alignement stratégique puissant et immédiat en réaction aux pressions et opportunités du marché.

Le siège DACH de Covetrus Allemagne déménage d'Hambourg à Düsseldorf. À partir du 1er avril 2022, Düsseldorf deviendra le siège de la zone DACH de la société sous la houlette du Dr Andreas Tschuor, appelé à renforcer significativement les capacités commerciales, le service aux clients et la compétitivité de l'entreprise sur le marché allemand. La proximité de Düsseldorf avec deux autres régions Covetrus (la Belgique et les Pays-Bas) permettra par ailleurs d'atteindre l'excellence opérationnelle et d'accroître les performances des équipes commerciales de ces régions. L'entreprise fermera son bureau d'Hambourg le 31 mars 2022. Les contrats de travail des employés de ce site prendront fin et les travailleurs auront la possibilité de continuer à travailler dans les mêmes conditions sur le nouveau site de Düsseldorf dès le 1er avril 2022.

Création d'une nouvelle équipe de direction pour mener les activités de la société à l'international. À partir du 1er janvier 2022 et sur le modèle de ce qui déjà été déployé aux États-Unis il y a quelques mois, l'équipe commerciale de distribution de la zone Europe du Nord et l'équipe Global Technology Solutions (GTS) UK-Europe seront regroupées sous la supervision d'une seule direction commerciale emmenée par Loïc Jegou, vice-président pour l'Europe du Nord. M. Jegou a rejoint Covetrus le mois dernier après dix-huit ans d'expérience dans le domaine de la santé animale chez Pfizer et MSD Animal Health. Ce changement permet de renforcer encore plus l'approche «One Face to Customer» de l'entreprise. En outre, dans le cadre d'une véritable approche internationale cohérente, l'Australie et la Nouvelle-Zélande vont adopter une stratégie de commercialisation identique, et l'équipe de vente GTS de la région Asie-Pacifique travaillera sous la supervision directe de Simon Hellams, vice-président de l'ensemble des activités commerciales de Covetrus sur cette zone. Ainsi, Covetrus se positionne d'une manière forte et unique pour répondre aux besoins globaux de ses clients avec un seul point de contact pour l'ensemble de son offre de produits, de services et de solutions technologiques.

« Ces changements positionnent Covetrus idéalement pour bénéficier à nos clients européens et internationaux », a déclaré le PDG de l'entreprise, Ben Wolin. « Je suis absolument convaincu que nous serons en mesure de mettre notre stratégie en oeuvre pleinement, de renforcer notre leadership international et de reconquérir notre position sur les marchés britannique et allemand. Et ce par la création de valeur pour nos clients et pour le bien des animaux. »

À propos de Covetrus

Covetrus est une société mondiale de technologies et de services de santé animale qui se consacre à donner aux partenaires dans la pratique vétérinaire les moyens d'améliorer leurs résultats cliniques et leur pérennité financière. Nous offrons des produits, des services et des technologies sur une plateforme unique qui connecte nos clients aux solutions et aux informations dont ils ont besoin. Notre passion pour le bien-être des animaux et de tous ceux qui en prennent soin nous pousse à faire avancer le monde de la médecine vétérinaire. Covetrus, dont le siège social est situé à Portland, dans l'État du Maine, compte plus de 5 500 employés au service de plus de 100 000 clients dans le monde. Pour de plus amples informations au sujet de Covetrus, veuillez consulter le site https://covetrus.com/.

Déclarations prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui sont prospectifs au sens de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, et de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et qui comportent des risques et des incertitudes, notamment des énoncés concernant nos projets, nos objectifs, nos attentes et nos intentions. Ces énoncés sont soumis à de nombreux risques et incertitudes. Les facteurs susceptibles d'avoir des effets négatifs sur nos activités et nos perspectives sont présentés dans nos documents publics déposés auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières (la SEC). Nos énoncés prospectifs sont fondés sur les convictions et attentes actuelles de notre équipe de direction et, excepté lorsque la loi l'exige, nous ne nous engageons en aucun cas à réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué ou à les mettre à jour pour refléter des événements ou circonstances survenant après la publication dudit communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autre. Il est recommandé aux investisseurs de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

