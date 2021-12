Message de la gouverneure générale aux membres des Forces armées canadiennes et du service extérieur





OTTAWA, ON, le 22 déc. 2021 /CNW/ - Je remercie les membres des Forces armées canadiennes et l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes qui travaillent au sein du service extérieur pour leur profond dévouement envers notre pays. Chaque jour, leur travail continue d'avoir une influence sur le cours des choses.

Cette année, j'ai participé à ma première cérémonie du jour du Souvenir en tant que commandante en chef. J'ai pu voir la fierté de servir notre pays transparaître sur les visages de ceux et celles qui portent l'uniforme. J'ai rencontré d'anciens combattants qui ont tout donné pour le Canada. Ce fut une cérémonie inspirante, qui m'a touchée profondément.

Aujourd'hui, les membres des Forces armées canadiennes, tout comme nos diplomates, doivent faire face à de nouvelles menaces, au Canada comme à l'étranger, notamment la pandémie de COVID-19 et les effets dévastateurs des changements climatiques.

La COVID-19 a changé la façon dont nous acheminons l'aide essentielle et dont nous assurons notre sécurité collective. Espoir au coeur et masques au visage, nous travaillons de concert avec la communauté internationale pour fournir de l'équipement, des vaccins et des ressources afin de combattre le virus. Nous poursuivons également notre travail avec des partenaires internationaux dans la lutte contre les changements climatiques, et nous témoignons notre gratitude aux intervenants et intervenantes de première ligne toujours prêts à nous aider.

Nous saluons votre altruisme et les sacrifices que vous faites, tous et toutes, en particulier celles et ceux d'entre vous qui sont loin de vos familles et de vos amis en cette période de l'année. Votre soutien et votre dévouement ne passent pas inaperçus.

Où que vous soyez et quelle que soit la façon dont vous célébrerez, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année et nous espérons que vous resterez en santé et en sécurité.

Mary Simon

