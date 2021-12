Le secteur de la DeFi continue son expansion avec le lancement de Liquid Meta sur la NEO Bourse





NEO a le plaisir d'annoncer que Liquid Meta (la "Société"), une société d'infrastructures et de technologies de finance décentralisée ("DeFi"), est désormais référencée sur la NEO Bourse. Liquid Meta est négociable sous le mnémo NEO:LIQD.

Avec l'objectif de devenir un chef de file de la fourniture de liquidités pour l'ensemble de l'écosystème DeFi international, Liquid Meta se concentre sur la mise à disposition de liquidités pour les plateformes et les protocoles décentralisés via un processus de minage de liquidité et d'exploitation de rendement. La Société développe également des technologies pour automatiser et accélérer l'accès aux transactions et aux négociations DeFi.

"Liquid Meta écrit aujourd'hui une page importante de son histoire", déclare Jonathan Weisblatt, président et chef de la direction de Liquid Meta. "Alors que nous nous attelons à faire de la DeFi une opportunité d'infrastructure mondiale en libre accès, nous nous réjouissons à l'idée de fournir aux investisseurs une porte d'entrée à ce secteur en plein essor dans la mouvance du Web 3.0. Liquid Meta est fier d'être la première société technologique cotée en bourse exclusivement en ligne axée sur le minage de liquidités. La croissance exponentielle observée dans l'ensemble de l'écosystème DeFi continue à créer des opportunités prometteuses que Liquid Meta saisira pour devenir un acteur incontournable dans ce secteur nouveau et dynamique."

Et d'ajouter: "Le référencement sur la NEO Bourse a été une décision aisée, basée sur nos valeurs communes pour un marché plus équitable et une priorité à la technologie et à l'innovation. Cela a été un plaisir de travailler avec toute l'équipe et nous nous réjouissons à l'idée d'entretenir un partenariat pérenne."

Les investisseurs peuvent négocier les actions de NEO:LIQD via leurs canaux d'investissements habituels, y compris les plateformes de courtage à escompte et les courtiers à service complet. Cliquez ici pour un aperçu exhaustif des titres référencés sur NEO.

"L'écosystème de la finance décentralisée a véritablement décollé ces dernières années, alors que le monde entier prend de plus en plus conscience des avantages de la DeFi par rapport au système financier traditionnel", déclare Jos Schmitt, président et chef de la direction de NEO. "Les innovateurs de la DeFi ? à l'instar de Liquid Meta ? ont besoin d'une plateforme de premier rang qui partage la même motivation à innover tout en promouvant une croissance rapide. NEO est fier d'être la plateforme de choix pour Liquid Meta, et nous nous engageons à fournir une liquidité, une exposition et une visibilité accrues pour les accompagner sur une trajectoire prometteuse dans les marchés de capitaux."

La NEO Bourse accueille près de 200 référencements uniques, notamment certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales parmi les plus innovantes, et les FNB des plus grands émetteurs de FNB au Canada. NEO traite près de 15% du volume de courtage total au Canada.

À propos de la NEO Bourse

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

À propos de Liquid Meta

Liquid Meta est une société d'infrastructures et de technologies de finance décentralisée qui contribue à la création de la prochaine génération de protocoles et d'applications en accès libre. La société lance une passerelle entre la finance traditionnelle et décentralisée alors qu'une nouvelle ère d'infrastructures financières se met en place pour le bien de tous.

