BTB annonce la levée des conditions pour l'acquisition de 9 immeubles industriels de haute qualité et 1 édifice de bureau situés dans l'ouest canadien pour 94 millions $

MONTRÉAL, le 22 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou « le Fonds ») annonce la levée de conditions pour l'acquisition de 9 propriétés industrielles et 1 édifice de bureau de haute qualité situées à Edmonton, Alberta et à Saskatoon, Saskatchewan pour la somme totale de 94 millions $, excluant les frais de transaction (le « Portefeuille de l'Ouest Canadien », le « Portefeuille » ou l'« Acquisition »). Cette Acquisition permet à BTB d'accroître sa participation dans le secteur industriel, tout en permettant au Fonds de diversifier sa présence géographique au Canada et ce, d'une manière ordonnée. Cette Acquisition est une première pour BTB dans l'ouest Canadien et il est prévu qu'elle se conclura en décembre 2021.

Concurremment à l'Acquisition, BTB annonce également la levée des conditions quant à la vente de ses propriétés situées à Cornwall, Ontario, pour une considération totale de 26 millions $, excluant les frais de transaction. Après le remboursement des hypothèques grevant ces propriétés, BTB recevra approximativement 19 millions $ et cette somme sera utilisée pour le paiement de l'Acquisition. Cette vente se conclura en janvier 2022.

À PROPOS DU PORTEFUILLE DE L'OUEST CANADIEN

Le Portefeuille acquis est loué à des locataires d'envergure nationale opérant dans de diverses industries telles que celles de la machinerie agricole, de l'automobile, de l'industrie laitière, de l'énergie, de l'équipement industriel et de la machinerie lourde, pour ne nommer que quelques-uns. Le Portefeuille de l'Ouest Canadien est occupé à 100% et dans la majorité des immeubles on retrouve des espaces modernes, la majorité de ceux-ci étant construits au cours de la dernière décennie. Le Portefeuille a été acquis à un taux d'actualisation de 6,90% sur le revenu d'exploitation net (« REN ») en place et 6,46% sur le REN sur une base stabilisée.

PORTEFEUILLE DE L'OUEST CANADIEN



Adresses des propriétés SLB 1 Année 2 Type Locataire principal

(industrie)











1 6909, 42e rue, Leduc, AB 24 014 2014 Industriel Ameco Services Inc.

(Equipment) 2 18410,118A Rue NW, Edmonton, AB 30 297 2011 Industriel Drive Products Inc.

(Equipment) 3 18028,114e Rue NW, Edmonton, AB 55 849 1998 Industriel EPCOR Water Services Inc.

(Énergie) 4 28765, Route Acheson, Acheson, AB 36 334 2015 Industriel NCSG Crane (Machinerie) 5 25616, 117e Avenue NW, Acheson, AB 37 143 2012 Industriel Strongco LP3 (Construction) 6 3542, Avenue Millar, Saskatoon, SK 28 800 2009 Industriel Vicwest Inc. (Manufacture) 7 318, 68e Rue, Saskatoon, SK 101 150 2016 Industriel National Tire Distributors Inc.

(Automobile) 8 3911, Millar Avenue, Saskatoon, SK 26 400 2010 Industriel Wesco Distribution Canada LP (Distribution) 9 3927 & 3931 Route Wanuskewin,

Saskatoon, SK 66 831 2011



2013 Industriel CNH Industrial Canada (Biens

d'équipement)

Saputo Dairy Products

Canada (Industrie laitière) 10 1921, 91e Rue SW, Edmonton, AB 14 475 2012 Bureau Maple Reinders Constructors Ltd. (Équipement industriel)













SLB Totale du Portefeuille de l'Ouest 421 293







FINANCEMENT DE L'ACQUISITION

L'Acquisition sera payée par les moyens suivants:

i. Hypothèques : nouvelles hypothèques totalisant 62 millions $; ii. Vente Portefeuille Cornwall : Somme nette à recevoir d'approximativement 19 millions $; iii. Liquidités : liquidités existantes; iv. Facilité de crédit : capacité disponible sur la facilité de crédit de BTB.

Les 10 propriétés comprises dans le Portefeuille de l'Ouest Canadien

VENTE DU PORTEFEUILLE CORNWALL

Le Portefeuille de Cornwall est composé de 4 propriétés situées à Cornwall en Ontario. Le prix de vente de 26 millions $ dépasse de 18% la juste valeur marchande des propriétés rapportée lors de la publication des résultats de BTB pour le troisième trimestre de 2021 soit, 21 millions $ et dépasse de 73% le prix d'achat payé lors de l'acquisition de ces immeubles soit, 15 millions $. La clôture de la vente est prévue pour le mois de janvier 2022. Les immeubles suivants composent le Portefeuille de Cornwall:

PORTEFEUILE DE CORNWALL



Adresses des propriétés SLB4 Année5







1 705, Boundary Road, Cornwall, ON 144 409 1970 2 725, Boundary Road, Cornwall, ON 171 344 1970 3 805, Boundary Road, Cornwall, ON 107 023 1970 4 2901, Avenue Marleau, Cornwall, ON 28 000 1983-86-2002









SLB Totale du Portefeuille Cornwall 450 776



À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. En tenant compte de ces transactions, BTB sera propriétaire de 71 propriétés totalisant environ

5.6 millions de pieds carrés. Après l'Acquisition et la Disposition, la valeur de l'actif total de BTB surpassera 1,1 Millard $

LES OBJECTIFS DE BTB

Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts; Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour soutenir les distributions; Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

1 La superficie locative brute est présentée sur une base de pied carré. 2 Fait référence à l'année de construction de l'immeuble 3 Strongco LP fait partie des 10 plus grands clients de BTB. 4 La superficie locative brute est présentée sur une base de pied carrés. 5 Fait référence à l'année de construction ou de rénovation de l'immeuble

