Un contrat d'opération et maintenance renouvelé au Mississippi

Tous les montants sont en dollars canadiens à moins d'indication contraire.



QUÉBEC, 22 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) ? H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a récemment renouvelé son contrat d'opération, de gestion et de maintenance (« O&M ») avec la ville de Long Beach, au Mississippi, pour une période additionnelle de quatre ans. Ce contrat, d'une valeur de 12,0 M $, porte le carnet de commandes d'O&M de la Société à 86,8 M $. Ce renouvellement comprend également un élargissement de la portée des services offerts avec une augmentation annuelle basée sur l'indice des prix à la consommation (IPC) et l'ajout de cinq nouvelles ressources à temps plein.

« Nous sommes fiers de cette relation de longue date et reconnaissants que la ville nous ait confié l'opération, la gestion et la maintenance de leurs infrastructures. Avec le renouvellement de ce projet, notre taux de renouvellement de contrat d'O&M se maintient à 99%! Cela ne serait pas possible sans le travail extraordinaire de nos équipes sur le terrain, qui prennent soin de nos clients et qui s'assurent, année après année, de leur offrir le meilleur service possible », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d'H 2 O Innovation.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités et aux opérations d'H 2 O Innovation ainsi que dans d'autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l'analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l'estimation de montants qu'il est actuellement impossible de déterminer.

Ces énoncés prospectifs, formulés d'après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter, l'exécution et la réalisation des services décrits au contrat d'O&M, en temps opportun et sans frais supplémentaires, compte tenu des défis résultant de la pénurie de main-d'oeuvre et des impacts potentiels de la pandémie de la Covid-19. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 27 septembre 2021 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d'H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d'eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d'eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d'eau, d'eaux usées et de réutilisation d'eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l'opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d'eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

