Le complément alimentaire de Swiss Pharmacan autorisé pour une étude clinique immédiate afin de confirmer son efficacité contre le COVID long





FRAUENFELD, Suisse, 22 décembre 2021 /PRNewswire/ -- « L'utilisation de l'ArtemiC Support a montré une nette amélioration des symptômes [du COVID long] après seulement quelques jours », a déclaré le Dr Francisco Mera Cordero, collaborateur de recherche de l'autorité sanitaire catalane DAP Costa de Ponent. La COVID-19 est principalement une maladie respiratoire pouvant avoir des effets à long terme sur d'autres organes [1]. Même après le rétablissement de la phase aiguë, environ 40 % [2] des patients adultes atteints de la COVID-19 développent des symptômes de la COVID-19 à long terme. Des études montrent que 70 % des patients ont des lésions dans au moins un organe [3]. « Ces patients sont gravement affaiblis et peuvent souffrir de symptômes neurologiques - paresthésie, dysesthésie, picotements dans le visage, les bras ou les jambes, manque d'énergie, grande fatigue et même de problèmes respiratoires », poursuit Mera Cordero.

Swiss PharmaCan annonce le début d'un essai clinique avec Glow LifeTech et MGC Pharmaceuticals pour confirmer le potentiel de traitement de ArtemiCtm Support chez les patients atteints de COVID long

Cela fait suite à la réussite de l'essai clinique de phase II sur 50 patients atteints de la COVID-19 [4]

L'étude porte sur 150 adultes souffrant de COVID long à Barcelone, Espagne

Les patients prendront 5 gouttes d'ArtemiC Support 3 fois par jour pendant 6 semaines

Approuvé par le Comité d'éthique espagnol le 9 décembre 2021

Le premier patient a commencé le traitement le 15 décembre 2021

Fin du traitement prévue en février 2022

ArtemiC Support est un complément alimentaire disponible dans le monde entier sans prescription

Swiss PharmaCan AG et les co-sponsors MGC Pharmaceuticals et Glow LifeTech annoncent le début d'un essai clinique visant à déterminer l'efficacité de ArtemiC Support dans l'amélioration de l'état clinique du syndrome COVID post-aigu (COVID long). Cette étude est menée en collaboration avec Universal Doctor du Centre de recherche médicale EAP Sardenya en Espagne.

L'étude porte sur 150 patients adultes atteints d'une infection confirmée par le SRAS-CoV-2, au moins quatre semaines de COVID long symptômes et un score de l'état fonctionnel post-COVID-19 (PCFS) compris entre un et quatre ans. ArtemiC Support est administré par voie orale, à raison de 5 gouttes trois fois par jour pendant 6 semaines.

L'évaluation de la réponse sera mesurée en deux temps, à une, deux, trois et six semaines après le début du traitement : le statut fonctionnel selon la PCFS et la symptomatologie selon l'échelle de Likert en 10 points. Sept symptômes seront évalués : la dyspnée, la toux, l'asthénie, l'anosmie, l'agueusie, les maux de tête et la confusion mentale.

ArtemiC Support est un complément alimentaire testé cliniquement contenant trois ingrédients d'origine naturelle. La technologie MyCellTM encapsule ces ingrédients actifs et permet une absorption sûre et efficace par les cellules humaines.

Pour en savoir plus, visitez www.artemic.info/clinicalstudy

