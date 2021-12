Niftify annonce son lancement aux États-Unis et son partenariat avec la plateforme blockchain Polygon





NFT Marketplace étend ses activités avec des produits exclusifs NFT, dont une nouvelle collection d'Ice-T

MAJURO, République des Îles Marshall, 22 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Niftify Limited LLC, la plateforme NFT tout compris, annonce qu'elle étend ses opérations en se lançant sur le marché américain. À partir du 4 janvier 2022, les produits NFT et les expériences exclusives de la communauté de Niftify seront ouverts aux résidents des États-Unis.

Niftify annonce également son partenariat avec Polygon, la solution de mise à l'échelle de niveau 2 pour la blockchain Ethereum, afin d'offrir les avantages du niveau 2 à ses créateurs de NFT. Grâce au niveau 2, les transactions sont exécutées sur une chaîne plus évolutive, puis soumises périodiquement comme point de contrôle à la blockchain Ethereum, ce qui permet de réduire les coûts des transactions et d'augmenter la vitesse de celles-ci. Niftify fait aussi partie des projets fiables qui explorent le concept de « lazy minting », c'est-à-dire le fait de frapper un NFT sans avoir à payer de frais de réseau initiaux.

Outre son partenariat avec Polygon, Niftify a conclu un partenariat avec Bittrex Global, l'une des plus grandes plateformes de négociation d'actifs numériques blockchain au monde, afin de favoriser l'innovation de Niftify auprès de nouveaux utilisateurs.

« Chez Niftify, nous envisageons un avenir où les créateurs ont un lien direct avec leurs fans dans le monde entier. Nous voulons amener le métavers aux gens et le rendre aussi accessible que possible », déclare Bruno Ver, cofondateur et PDG de Niftify. « L'expansion aux États-Unis et l'amélioration du fonctionnement de la plateforme en réduisant de manière significative les coûts de frappe et de transaction pour nos créateurs nous aident à faire de notre vision et de nos objectifs une réalité. »

Niftify annonce également ces dépôts NFT :

Dépôt de Noël de Niftify - 25 décembre : à partir de Noël, les utilisateurs auront accès à l'offre de Noël de Niftify, une collection de 5 000 NFT uniques. Les utilisateurs pourront acheter, enchérir et vendre cette collection d'images générées par des algorithmes d'avatars de bonhomme de neige pour rejoindre la « famille Snowman » et obtenir un accès exclusif à la communauté Niftify.

à partir de Noël, les utilisateurs auront accès à l'offre de Noël de Niftify, une collection de 5 000 NFT uniques. Les utilisateurs pourront acheter, enchérir et vendre cette collection d'images générées par des algorithmes d'avatars de bonhomme de neige pour rejoindre la « famille Snowman » et obtenir un accès exclusif à la communauté Niftify. The Syndicate avec Ice-T - 4 janvier : parallèlement au lancement aux États-Unis, Niftify sortira le deuxième lot de The Syndicate , la collection exclusive de NFT de la plateforme avec le légendaire rappeur, auteur-compositeur, acteur et producteur Ice-T. Ce lot commémoratif de 10 000 NFT est le produit d'une collaboration entre Ice-T et Tommy the Animator . L'achat de ces NFT donne aux utilisateurs l'accès au S Lounge, un métavers virtuel où vous pouvez vous asseoir avec le boss du Syndicat, « Iceberg », pour une réunion interactive sur votre NFT et potentiellement débloquer une pièce emblématique.

parallèlement au lancement aux États-Unis, Niftify sortira le deuxième lot de , la collection exclusive de NFT de la plateforme avec le légendaire rappeur, auteur-compositeur, acteur et producteur Ice-T. Ce lot commémoratif de 10 000 NFT est le produit d'une collaboration entre Ice-T et . L'achat de ces NFT donne aux utilisateurs l'accès au S Lounge, un métavers virtuel où vous pouvez vous asseoir avec le boss du Syndicat, « Iceberg », pour une réunion interactive sur votre NFT et potentiellement débloquer une pièce emblématique. Pink Slip - 16 janvier : Niftify va lancer Pink Slip, une série de collections de NFT de voitures personnelles de célébrités où les NFT ont été numérisés par les stars elles-mêmes. Les propriétaires de ces NFT pourront participer à des courses pour marquer des points et obtenir des « cartes roses ». Cela signifie que s'ils remportent une course contre quelqu'un d'autre, ils gagnent également la voiture de leur adversaire. Tito Ortiz, membre de l'UFC Hall of Fame, sera présent dans le premier lot avec sa Rolls-Royce Phantom.

Actuellement en phase de lancement bêta, Niftify est une plateforme conviviale permettant aux gens de monnayer, acheter, vendre et échanger des NFT. Contrairement à d'autres plateformes, les créateurs sont incités à frapper et à vendre des NFT pour bénéficier des fonctionnalités des contrats intelligents, et Niftify leur offre la possibilité de percevoir des redevances sur toutes les ventes futures de leurs NFT frappés en utilisant le protocole de redevance Ethereum. Les NFT sur Niftify servent également de preuve de propriété et de suivi des antécédents, même pour les articles physiques, et sont également considérés comme une preuve d'authenticité pour les actifs numériques et physiques de valeur.

Tous les dépôts NFT ont lieu à 16h00 UTC le jour de la sortie. Les dépôts Niftify NFT sont ouverts dans le monde entier, à l'exception des résidents des États-Unis, du Canada, de la Chine, de l'Iran, de la Libye, de la Corée du Nord, de la Syrie, de Cuba, de l'Afghanistan et de la Crimée (qui fait partie de l'Ukraine). À partir du 4 janvier 2022, tous les dépôts NFT seront également ouverts aux résidents des États-Unis et du Canada.

Pour en savoir plus sur Niftify, visitez niftify.io .

À propos de Niftify

Niftifytm cherche à bâtir une forte communauté de passionnés de NFT, soit des créateurs, des collectionneurs, des traders, des joueurs et des entreprises qui veulent acheter, vendre ou échanger des NFT. Niftify offre tous les avantages de la blockchain, sans la complexité de posséder un portefeuille ou d'effectuer des transactions en cryptomonnaie par le biais d'une plateforme inclusive qui permet aux gens de créer, d'acheter, de vendre et d'échanger des NFT. Son objectif est de développer les NFT, qui n'en sont encore qu'à leurs balbutiements, et de les intégrer au monde réel en libérant leur véritable potentiel.

